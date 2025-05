Lilo & Stitch, il produttore si sbilancia in merito ad un sequel live action: "C'è un mondo là fuori"

News Cinema

Lilo & Stitch a breve sarà disponibile al cinema in Italia e il produttore ha già espresso il proprio parere in merito ad un sequel live action.

Sono trascorsi più di vent’anni da quando Lilo & Stitch è approdato al cinema come uno dei numerosi film d’animazione di successo in casa Disney e, come molti che l’hanno preceduto, anche questo progetto animato è stato poi trasformato in una storia in carne ed ossa. Disponibile nelle sale italiane dal 22 maggio 2025, Lilo & Stitch riporta la storia del bizzarro alieno che stravolge la vita di una dolce bambina hawaiana. Non avendo ancora un riscontro diretto al botteghino, è difficile dire cosa ne sarà del live action. In attesa di scoprire cosa ne penserà il pubblico, il produttore di Lilo & Stitch ha cercato di non vagare troppo con la fantasia ragionando in anticipo su eventuali sequel e spin-off, ma ha confidato che gli piacerebbe realizzare un sequel.

Lilo & Stitch, il produttore anticipa qual è la sua posizione in merito ad un sequel live action

Lilo & Stitch combina sia live action che CGI, ma la storia è grossomodo fedele al film d’animazione introducendo un alieno nella vita della piccola Lilo. Il successo del primo capitolo ha trasformato Lilo & Stitch in un franchise: nel 2003 è stata la volta di Provaci ancora Stitch!, seguito poi nel 2005 da Lilo & Stitch 2 – Che disastro Stitch! e nel 2006 da Leroy & Stitch. Essendo un prodotto particolarmente apprezzato, ha poi favorito anche la realizzazione di serie tv come Lilo & Stitch e Stitch! Considerato quindi il ricco materiale da cui trarre spunto, il produttore Jonathan Eirich ha affrontato il futuro del live action. Come riporta ComicBook, ha rivelato:

Difficile dirlo senza che questo film esca prima. Dico sempre: 'Lascia che esca, spero che piaccia a tutti', e poi ne possiamo parlare. Sì, non lo so - si potrebbe immaginare che vada in un modo davvero divertente e originale, e ci sono sicuramente altri spunti su cui lavorare. Ci sono personaggi... C'è un mondo davvero ricco là fuori, il che è entusiasmante, ma non sappiamo dove lo porteremo.