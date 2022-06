Lightyear primo al boxoffice italiano del weekend, ma secondo negli Usa

News Cinema

Parte al primo posto del botteghino italiano del weekend Lightyear - La vera storia di Buzz, scalzando Jurassic World - Il dominio, che però lo tiene a bada sul mercato americano.

Appena uscito sul mercato italiano, Lightyear - La vera storia di Buzz in cinque giorni ottiene la vetta del boxoffice italiano del weekend, registrando quasi 970.000 euro. È una cifra sufficiente a fargli ottenere il primo posto e a scalzare al secondo il concorrente Jurassic World - Il dominio, che ha incamerato altri 624.000 euro e ha raggiunto i 6.290.000 nostrani. Un'impresa che però all'ultimo nato di casa Pixar non è riuscita negli Usa: lì infatti il capitolo conclusivo della saga di Jurassic Park ha tenuto la prima posizione, mentre Buzz si è dovuto accontentare di 51 milioni di dollari, contro i 70 che gli analisti prevedevano. Era difficile, per circostanze post-pandemiche e riconoscibilità del marchio, che Lightyear potesse bissare la partenza americana di Toy Story 4 con 121 milioni di dollari, ma un recente film per famiglie meno ispirato, Sonic 2 - Il film, è pur partito negli States con 72 milioni... è un momento delicato, perché i due precedenti lungometraggi Pixar, Luca e Red, furono spostati su Disney+ come esclusive della piattaforma, e Lightyear - La vera storia di Buzz, attualmente a quota 85.600.000 dollari nel mondo, è un test importante.

Gli incassi mondiali di Jurassic World - Il dominio veleggiano invece sui 622.187.000 dollari, assai lontani dal 1.310.470.000 di Jurassic World - Il regno distrutto.