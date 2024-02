Liarmouth: Aubrey Plaza nel ritorno al cinema di John Waters dopo 20 anni!

News Cinema

Il leggendario Pope of Trash, John Waters, torna al cinema dopo 20 anni con Liarmouth, un film tratto da un suo romanzo e che sarà interpretato da Aubrey Plaza e noi non vediamo l'ora di vederlo. I dettagli.

Esattamente 20 anni A Dirty Shame il leggendario Papa del Trash John Waters, a 77 anni, torna alla regia con un film intitolato Liarmouth e interpretato da Aubrey Plaza, e la notizia non può che fare un immenso piacere a chi ha sempre amato l'anticonformismo e la passione di un vero e proprio dandy del cinema, che ha raccontato i perdenti, gli emarginati e gli altri in film esilaranti e "scandalosi" come Pink Flamingos e Polyester, ma si è anche avvicinato al mainstream, a modo suo, con film come A morte Hollywood, Hairspray, Cry Baby e La signora ammazzatutti. Come attore lo abbiamo visto in questi anni in serie come Feud e La fantastica signora Maisel, ma si era per lo più dedicato alla scrittura, come raccontò anche nell'incontro, che trovate qua sotto, alla Festa del cinema di Roma 3 anni fa.

Liarmouth, il ritorno alla regia di John Waters

A dare la notizia del primo film di John Waters in 20 anni è stato il britannico The Guardian, comunicando il nome della protagonista Aubrey Plaza e l'immonente inizio delle riprese. Liarmouth è la trasposizione dell'omonimo romanzo di Waters del 2022, un "feel-bad romance", come viene definito. La trama è la seguente: "Liarmouth è incentrato su di una truffatrice e bugiarda compulsiva, Marsha Sprinkle, che si separa dal suo partner Daryl e ruba sia a sua figlia che a sua madre". Questa invece la sinossi più dettagliata: "Marsha Sprinkle. Ladra di valigie. I cani e i bambini la odiano. La chiamano "bugiardona", finché un uomo pazzo non riesce a farle dire la verità". Una sarabanda in puro stile Waters, trasgressiva e divertente che non vediamo l'ora di vedere.