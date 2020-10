John Waters: il leggendario Papa del Trash alla Festa del cinema di Roma

Interviste Cinema

Autore di alcuni dei film più discussi e controversi ma amati del sottogenere trash, l'ineffabile maestro dell'eccesso, John Waters è il fantastico protagonista di uno degli Incontri ravvicinati della Festa del cinema di Roma 2020.

John Waters arriva alla Festa del cinema di Roma: il suo nome dirà forse poco alle nuove generazioni, ma è leggendario per tutti gli amanti del cinema alternativo, diverso, in una parola: trash. I suoi primi film, con l'apporto del travestito Divine e di una corte dei miracoli di interpreti che, come lui stesso racconta, hanno fatto tutti una triste fine, sono l'apoteosi del cattivo gusto, il disturbante elevato a protesta contro la sua stessa origine piccolo-borghese e cattolica a Baltimora, figlio maschio e gay di una famiglia della classe media. A scoprirlo per l'Italia è Vito Zagarrio, all'epoca giovane critico e cineasta che per un certo periodo è fidanzato con la sorella di Waters, come racconta lui stesso nell'introduzione alla godibilissima autobiografia del Papa del trash, intitolata “Shock”. Con gli anni Waters si allontana dal genere che gli ha dato la fama di regista di opere ai limiti dell'inguardabile (Pink Flamingos resta l'insuperabile apice del genere, con Divine che mangia l'escremento di un cane, e altrettanto celebre è Polyester, il primo film in “Odorama”), e, dopo Grasso è bello, che diventa anche un musical teatrale e cinematografico, dirige film più “normali” con star hollywoodiane o future tali: Johnny Depp in Cry Baby, Kathleen Turner in La signora ammazzatutti e A morte Hollywood! con Melanie Griffith. Dal 2004, quando uscì A Dirty Shame, ha lasciato la regia e negli ultimi anni è apparso più di frequente in tv come attore, ad esempio in Feud dove era il regista e amante dei trucchi cinematografici William Castle. Da sempre colto, competente e appassionato di cinema di ogni genere, dal musical all'horror, bibliofilo, fotografo e artista, John Waters, che oggi ha 74 anni ed è sempre sottile come un giunco, con l'immancabile baffetto sottilissimo, sfida la pandemia per essere uno dei protagonisti degli Incontri ravvicinati della Festa.

Prima dell'incontro col pubblico, Waters ha presenziato, elegante come al solito, ad una conferenza stampa in cui ha parlato anche della sua ultima fatica autobiografica, intitolata “Mr. Know-It-All: The Tarnished Wisdom of a Filth Elder” e ha ragionato sul senso del trash e della sua carriera registica, col suo inimitabile senso dell'umorismo, come quando dichiara che “a volte fa paura ritrovarsi all'improvviso rispettabile”. In serata si presenta con la stessa verve e con lo stesso entusiasmo all'incontro col pubblico, affollato nei limiti dei posti disponibili, dove – stavolta vestito di un abito sgargiante - risponde alle domande di Antonio Monda e abbiamo anche modo di vedere spezzoni di alcuni suoi film e di quelli che li hanno ispirati. Durante l'incontro scopriamo che l'anno prossimo tornerà a Roma per una mostra dei suoi lavori artistici e che, nella capitale già da qualche giorno, ha voluto rendere omaggio a Pasolini (“se fossi religioso lui sarebbe il mio santo”) nel luogo in cui fu ucciso, all'Idroscalo di Ostia. Quanto segue è un estratto dei due incontri, dove ha anche parlato del suo grande amore per i mélo di Douglas Sirk e Rainer Werner Fassbinder, delle sue origini cattoliche e della sua passione per le ridicole e sdolcinate scene d'amore di tanti film americani, tanto da riprodurne con Divine una tratta da Beyond the Valley of The Dolls di Russ Mayer, che adora. Purtroppo il covid ha impedito al pubblico che conosce e ama questo grandissimo personaggio di avvicinarsi a lui, che l'anno scorso al festival di Locarno ha ricevuto il premio alla carriera. Alla fine, Waters però ringrazia proprio gli spettatori: “perché è soprattutto grazie a voi, che mi avete seguito per tutto questo tempo, che non ho dovuto cercarmi un vero lavoro!”.

Cos'è il trash per John Waters oggi: Trump ha rovinato il concetto di cattivo gusto. Oggi viviamo in un B-movie horror da cui non riusciamo a uscire. Il virus che ci ha colpito è noioso e terrificante al tempo stesso, mentre i miei film trash sono gioiosi e sono stati paragonati a un virus, ma a un virus felice. Trash e volgare oggi è Trump. Se guardiamo alla Casa Bianca, è come se l'avesse decorata un Jeff Koons che non conosce la storia dell'arte, trash per me è quando cerchi di far ridere senza umorismo, senza divertimento. Non mi piacciono i reality, trovo che siano trash ma non divertenti, per me oggi è qualcosa senza umorismo che vuole a tutti i costi essere volgare. A volte mi capita di leggere di un film paragonato a un mio lavoro e in genere sono film che odio perché si vede che l'autore si è sforzato troppo per metterci dentro qualcosa di scioccante, che è troppo consapevole. Ci sono registi molto bravi che fanno film provocatori, come Gaspard Noé, Bruno Dumont, Harmony Korine e Todd Solondz, ma pensate (dice con sarcasmo) che in America è uscito un film intitolato Butt Boy, che parla di un uomo etero che dopo la visita da un proctologo inizia ad essere ossessionato dall'aspirare le cose con l'ano. Aspira un cane, un bambino e il poliziotto che gli dà la caccia e l'ultimo terzo del film si svolge dentro il retto da dove questi cercano di scappare... (canta, ironicamente) “that's entertainment!”.