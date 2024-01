Leonardo DiCaprio e Sean Penn co-star nel prossimo film di Paul Thomas Anderson: tutti i dettagli

News Cinema

Il visionario regista Paul Thomas Anderson dirigerà un nuovo film interpretato da due pezzi da novanta: i Premi Oscar Sean Penn e Leonardo Di Caprio. Ecco tutto ciò che sappiamo in proposito!

Il freschissimo annuncio di Warner Bros. farà certamente la gioia degli amanti del cinema, desiderosi di affollare le sale per assistere a film entusiasmanti. Paul Thomas Anderson, regista di Boogie Nights (1997) e Magnolia (1999), sta per tornare dietro la macchina da presa per dirigere Leonardo DiCaprio e Sean Penn.

Un'impresa decisamente ambiziosa per il regista dallo stile inconfondibile. Anderson ha alle spalle una filmografia peculiare, che gli ha dato occasione di dirigere alcuni tra i più stimati e famosi attori del panorama contemporaneo (da Daniel Day-Lewis a Joaquin Phoenix). Stavolta la sfida raddoppia. Il californiano ha già lavorato con Sean Penn nel recente Licorice Pizza (2021). Al contrario, il prossimo film segnerà la prima collaborazione con la star di Killers of the Flower Moon.

Conosciamo pochissimi dettagli, attualmente, sulla pellicola. Il titolo e la trama sono top secret. Il budget sarà il più alto mai investito in un film di Paul Thomas Anderson e ammonta a circa cento milioni. Il regista firma anche la sceneggiatura e produce insieme a Sara Murphy e Adam Somner. Stando a quanto riportato da Deadline, l'ambientazione sarà contemporanea e racconterà una storia corale, dai toni meno sofisticati rispetto ai precedenti titoli di Anderson. Sappiamo che, nel cast, accanto ai due già citati mostri sacri, ci sarà anche Regina Hall. Le riprese inizieranno a fine mese in California, terra che ha fatto da sfondo alla stragrande maggioranza dei lavori del 53enne.

Con questa notizia bomba, Warner Bros. Pictures mette a segno un altro colpaccio, a poche ore dall'annuncio della collaborazione con Tom Cruise. Lo studio ha tutta l'intenzione di spingere sull'acceleratore, puntando su grandi star e autori talentuosi, con un'offerta che includa allo stesso tempo titoli 'colti' e blockbuster. Il monumentale successo di Barbie verrà eguagliato e, perché no, doppiato? Quel che è certo è che sarà un anno cinematografico ricco ed interessante.