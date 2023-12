Lee Sun-kyun, trovato morto l’attore protagonista del film premio Oscar Parasite

News Cinema

Lee Sun-kyun è stato trovato senza vita a Seoul all'interno della sua auto. Nel 2020 l'attore sud coreano era apparso nel pluripremiato film Parasite, diretto da Bong Joon-Ho.

È un addio tragico e avvolto nell'ombra quello a Lee Sun-kyun. L'attore sudcoreano, 48 anni, è stato trovato morto dalla Polizia. Il corpo della star del film Parasite (2019) era all’interno di un’automobile in un parco nel centro di Seoul. Le autorità, dapprima hanno comunicato che Lee fosse privo di sensi. In seguito, ne hanno confermato la morte. Non è esclusa l'ipotesi del suicidio.

Ad allertare le forze dell'ordine è stata la famiglia di Lee Sun-kyun, allarmata da un messaggio che l'attore aveva scritto prima di allontanarsi. Le sue parole lasciavano chiaramente intendere l'intenzione di farla finita. La fama conquistata grazie al film di Bong Joon-Ho, che nel 2020 ha fatto incetta di premi (tra cui quattro Oscar), negli ultimi tempi era stata offuscata da uno scandalo. L'attore, infatti, era indagato per uso di cannabis e altre sostanze psicotrope.

La legge sudcoreana è estremamente rigida con reati di questo tipo. Il presidente Yoon Suk-yeol ha recentemente imposto misure più severe per bloccare il traffico di droga: la vendita di cannabis è addirittura punibile con l’ergastolo. Per il 48enne, l'onta si è trasformata in una macchia indelebile sulla carriera, costringendolo a rinunciare a nuovi contratti e a cancellare diverse apparizioni televisive.

L'ultima dichiarazione pubblica di Lee Sun-kyun, che risale allo scorso ottobre, era legata proprio a questa spinosa vicenda: "Mi scuso sinceramente per aver deluso molte persone, essendo coinvolto in un incidente così spiacevole. Mi dispiace per la mia famiglia, che sta sopportando un dolore così difficile in questo momento".

Lee Sun-kyun è morto: vita e carriera della star di Parasite

Nato a Seoul nel 1975, Lee Sun-Kyun ha conseguito la laurea in Arte Drammatica all'Università delle arti di Corea. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel, interpretando a teatro Brad Majors nel musical The Rocky Horror Show. La consacrazione è arrivata nel 2007, grazie a due serie televisive di grande successo. Di lì a poco, sono arrivati anche i primi ingaggi nel cinema.

Nel 2009, Lee ha sposato la collega Jeon Hye-jin. Dalla loro unione sono nati due figli. Nel 2010, grazie al film Paju, Lee ha ricevuto il premio come miglior attore al Festival di Las Palmas di Gran Canaria. Dopo alcune fortunate interpretazioni in thriller e commedie romantiche, è diventato famoso in tutto il mondo grazie al film Parasite di Bong Joon-ho. Nel lungometraggio, Lee Sun-kyun prestava il volto al signor Park, benestante capofamiglia preso di mira dai ìparassiti' che danno il titolo al film. Un ruolo che, nel 2021 gli era valso lo Screen Actors Guild.

La sua ultima interpretazione è stata nel film Sleep, presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2023. L'attore vestiva i panni di un marito sonnambulo che terrorizza la moglie.