Le Onde del Destino: ecco il trailer del film di Lars Von Trier che torna al cinema dal 23 al 25 giugno

Grazie a Movies Inspired torna al cinema per tre giorni, dal 23 al 35 giugno, un altro bellissimo film di Lars Von Trier premiato a Cannes, Le onde del destino. Ecco il trailer.

Questo mese Movies Inspired ci offre la possibilità di rivedere al cinema due grandi film di Lars Von Trier. Dopo Dancer in the Dark, arriverà infatti in sala per tre giorni, dal 23 al 25 giugno, Le Onde del Destino, una delle sue opere più belle, al centro anche di fraintendimenti e controversie perché (a torto) ritenuto misogino. Si tratta di un film ispirato dichiaratamente al cinema del maestro del regista danese, Carl Theodor Dreyer, vinciitore nel 1996 del Premio della Giuria al festival di Cannes, è il primo della cosiddetta Trilogia del Cuore d'oro, che comprende Dancer in the Dark e Idioti e lanciò presso il grande pubblico il nome del regista. Emily Watson venne candidata all'Oscar come miglior attrice per una prova veramente ispirata. Con lei Stellan Skarsgard, la compianta Katrin Cartlidge, Jean-Marc Barr e l'attore feticcio di Von Trier, Udo Kier. Le Onde del Destino può vantare anche una magnifica colonna sonora, con brani celebri di musicisti e band come Elton John, T-Rex, Deep Purple, Procol Harum, Thin Lizzy, Jethro Tull e moltissimi altri. Ecco il trailer promozionale per il ritorno al cinema di Le Onde del Destino, restaurato in 4k.

Le Onde del Destino: la trama

In un piccolo villaggio costiero nel nord della Scozia degli anni '70 vive Bess McNeill (Emily Watson), una graziosa e timida ragazza molto religiosa e generosa. Quando decide di sposare Jan (Stellan Skarsgard), un operaio della piattaforma petrolifera, nonostante sia ateo, si attira la disapprovazione della sua rigida comunità calvinista. Ma il matrimonio viene celebrato ugualmente e, dopo una luna di miele travolgente, Jan deve tornare al suo lavoro. Bess soffre per la sua mancanza e assiduamente si rivolge a Dio, chiedendogli di far tornare presto suo marito. Quando Jan resta ferito gravemente in un'esplosione, non può più avere rapporti sessuali con la moglie e le chiede di averli con altri uomini per poi farseli descrivere, così da poter condividere con lei la vita che, paralizzato, non può sperimentare. Nonostante inizialmente sia disgustata dall'idea, Bess obbedisce per amore del marito. I suoi comportamenti sessuali diventano, però, sempre più estremi e ossessivi, trascinandola in un baratro infernale...