Le Cronache di Narnia, William Moseley si esprime sul progetto diretto da Greta Gerwig: "Netflix è fortunato ad avere lei"

News Cinema

L'ex interprete di Peter Pevensie nei primi due film de Le Cronache di Narnia, William Moseley, ha detto la sua sul nuovo progetto Netflix che vede alla regia Greta Gerwig!

Le Cronache di Narnia sono tra i prossimi progetti in sviluppo prodotti da Netflix: il colosso dello streaming ha deciso di assoldare per la regia dei primi due film una delle registe più talentuose e remunerative degli ultimi anni: Greta Gerwig. Reduce dal successo planetario di Barbie, da lei diretto e co-sceneggiato insieme al marito Noah Baumbach, Gerwig si è detta entusiasta e anche preoccupata di dover riportare sul grande schermo i libri scritti da C.S.Lewis e già adattati per il cinema in alcune (non sempre riuscite) trasposizioni.

Le Cronache di Narnia, William Moseley approva che Netflix abbia affidato il progetto a Greta Gerwig: "Sono fortunati ad averla"

Nonostante Greta Gerwig non abbia nascosto i suoi timori al pensiero di dover dirigere i film tratti da uno dei romanzi fantasy più amati al mondo, c'è chi, al contrario, ritiene che la sua scelta sia la più giusta e che la regista di Lady Bird e Piccole donne riuscirà a riportare la magia di Narnia al cinema. A esprimere il suo supporto alla regista è stato William Moseley, interprete di Peter Pevensie/Peter il Magnifico nei primi due film della saga, Il leone, la strega e l'armadio e Il principe Caspian.

Nell'adattamento dei primi anni 2000 diretto da Andrew Adamson, i quattro fratelli Pevensie - Peter, Susan (Anna Popplewell), Edmund (Skandar Keynes) e Lucy (Georgie Henley) fuggivano da una Londra distrutta dai bombardamenti, per trovare riparo nella casa di un vecchio professore di campagna. Lì, attraverso un armadio magico arrivavano a Narnia, regno incantato popolato da creature magiche e avvolto dal ghiaccio della malvagia Strega Bianca Janis (Tilda Swinton). I 4 fratelli scopriranno lì di essere destinati a salvare Narnia, liberandola dall'incanto di Janis e permettere al leone Aslan di riportare la pace nel regno.

Moseley ha interpretato il fratello maggiore dei Pevensie e a Bleeding Cool si è dichiarato entusiasta della scelta di Netflix di affidare la regia de Le Cronache di Narnia a Greta Gerwig, ritenendola la scelta migliore per mostrare a una nuova generazione la magia del romanzo di Lewis:

"Per quanto riguarda la regia di Greta Gerwig penso che sia incredibile. Barbie è stato un film fantastico, Piccole Donne era geniale. Tutto ciò che tocca diventa oro, perciò, credo che Netflix sia fortunato ad averla e sono sicuro che vincerà questa sfida. Spero che si diverta, perché è un mondo incredibile da creare e non vedo l'ora di vedere cosa realizzerà"

Dall'ultimo adattamento della saga di libri, Il viaggio del veliero, sono trascorsi 14 anni e da tempo i fan speravano di vedere un nuovo film sui personaggi creati da Lewis, perciò, la notizia che Netflix aveva deciso di produrre una serie di film tratti dall'opera letteraria dello scrittore britannico è stata accolta con entusiasmo. Al momento, Greta Gerwig ha dichiarato che lei e il co-sceneggiatore Matthew Aldrich (Coco) sono al lavoro sulla sceneggiatura, che dovrebbe essere quasi ultimata e che non vede l'ora di mettersi alla prova con questa nuova avventura.