Le Assaggiatrici: il poster del film di Silvio Soldini ispirato a un'agghiacciante storia vera

Ne Le Assaggiatrici Silvio Soldini ci racconta una pagina della storia del secolo scorso tenuta nascosta per molto tempo e legata ad Adolf Hitler. Tratto da un romanzo di Rossella Pastorino, il film esce a fine marzo, mentre il manifesto ufficiale è arrivato proprio oggi.

Uno dei titoli italiani che aspettiamo con più interesse e curiosità, perché porta la firma di un regista che tanto ci piace, è Le Assaggiatrici, adattamento dell'omonimo romanzo di Rossella Pastorino diretto da Silvio Soldini. Sceneggiato da Doriana Leondeff, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia e dallo stesso Soldini, il film è prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi e arribverà nelle sale italiane il 27 marzo distribuito da Vision Distribution. Oggi è stato diffuso il poster ufficiale, che prontamente vi mostriamo.

Le Assaggiatrici: storia vera, trama e cast

Le Assaggiatrici è una vicenda corale interpretata da Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Emma Falck, Olga Von Luckwald, Berit Vander, Kriemhild Hamann e Thea Rasche. Il libro di partenza è ispirato alla vera storia di Margot Wölk, che la Pastorino non è riuscita ad incontrare. Alla veneranda età di 95 anni, la Wölk ha rivelato di essere stata una delle giovani tedesche costrette ad assaggiare i pasti di Hitler. Nessuno aveva mai saputo dell'esistenza delle assaggiatrici e Margot Wölk è stata l'unica tra loro a sopravvivere alla fine della guerra. A proposito della guerra, uno dei temi fondamentali del film è il conflitto bellico visto dalle donne, che in questo caso, invece di restare a casa ad aspettare con preoccupazione il ritorno di figli e mariti, in qualche modo sono parte attiva e formano un piccolo esercito. Ecco la sinossi ufficiale del film.

Autunno 1943. La giovane Rosa, in fuga da Berlino colpita dai bombardamenti, raggiunge un piccolo paese isolato vicino al confine orientale. Qui è dove vivono i suoceri e dove il marito, impegnato al fronte, le ha scritto di rifugiarsi in attesa del suo ritorno. Rosa scopre subito che il villaggio, apparentemente tranquillo, nasconde un segreto: all'interno della foresta con cui confina, Hitler ha il suo quartier generale, la Tana del Lupo. Il Führer vede nemici dappertutto, essere avvelenato è la sua ossessione. Una mattina all'alba Rosa viene prelevata, assieme ad altre giovani donne del villaggio, per assaggiare i cibi cucinati per lui. Divise tra la paura di morire e la fame, le assaggiatrici stringeranno tra loro alleanze, amicizie e patti segreti. Rosa, la berlinese, fatica a farsi accettare. Ma quando finalmente vince la diffidenza verso di lei, accade qualcosa che la farà sentire in colpa. Un ufficiale delle SS, contro ogni razionalità e a dispetto di sé stessa, risveglia in lei l'amore. O forse il semplice bisogno di sentirsi viva, nonostante tutto.

Le Assaggiatrici: il poster ufficiale

Nel manifesto ufficiale de Le Assaggiatrici si vedono le povere donne e ragazze sedute a tavola con scodelle piene di cibo davanti. Nessuna di loro ha l'aria particolarmente felice, anche perché a vigilare ci sono due membri delle SS. Si vede anche un cuoco, che probabilmente è autore delle pietanze che le assaggiatrici guardano con preoccupazione.