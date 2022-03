Lamb: trailer italiano ufficiale del film con Noomi Rapace, l'Islanda e un agnello... molto particolare

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 31 marzo, distribuito da Wanted Cinema, Lamb, celebrato horror molto arty e con risvolti fantasy che ha raccolto entusiasmi e consensi in molti dei festival in cui è stato presentato, come Cannes (sezione Un Certain Regard, dove ha vinto anche il premio per l'originalità), Sitges e Alice nella Città.

Diretto dall'esordiente regista islandese Valdimar Jóhannsson, Lamb racconta la storia di una coppia senza figli, quella formata da Maria e Ingvar (interpretati da Noomi Rapace e Hilmir Snær Guðnason) che vive in una fattoria isolata nel bel mezzo dell'Islanda, e che un giorno trova nell'ovile delle loro pecore un agnellino decisamente particolare (non vogliamo svelare oltre) che portano in casa e crescono come un figlio. Ovviamente le cose non saranno così semplici.

Ispirato ai racconti popolari e al folklore islandesi, il film di Jóhannsson affronta temi sociali concreti, come l’essere genitori, facendo convergere il mondo umano e animale in un susseguirsi di simbolismi, allegorie e metafore.

Daniela Catelli ha scritto per Comingsoon.it che Lamb è "una affascinante ed enigmatica opera prima che non batte i consueti sentieri del genere fantastico, ma utilizza elementi del folklore islandese per raccontare in modo metaforico la perdita, il dolore e l'egoismo del rapporto dell'uomo con la natura". Per saperne di più su Lamb, potete leggere la recensione completa del film.

Qui di seguito, invece, il trailer italiano ufficiale.

