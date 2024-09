Lady Gaga, per Joker Folie à Deux arriva Harlequin, l'album companion

News Cinema

Dal 27 settembre sarà disponibile "Harlequin" di Lady Gaga, un album companion per il film Joker: Folie à Deux, del quale la cantante è coprotagonista con Joaquin Phoenix, in sala dal 2 ottobre.

Lady Gaga ha annunciato via social il titolo del suo nuovo album, in uscita già il 27 settembre, Harlequin: non si tratta esattamente del suo prossimo album in studio, creativamente a sé stante, ma i suoi tredici brani fanno da "companion" per Joker: Folie à Deux, il film di Todd Phillips da lei cointerpretato con Joaquin Phoenix, al cinema dal 2 ottobre. Il lungometraggio dopotutto ha anche un'anima musical, e Harlequin si propone di incorniciarla adeguatamente. Leggi anche Joker 2, Lady Gaga ha creato Harley Quinn a partire dalla sua follia: "In lei, la mia esperienza con il caos"

Harlequin, i titoli delle canzoni nell'album di Lady Gaga legato a Joker: Folie à Deux

In una sequenza di post su Instagram, Lady Gaga ha svelato "Harlequin", l'album companion di Joker: Folie à Deux, il sequel del Joker con Joaquin Phoenix, ancora diretto da Todd Phillips, al cinema dalla prossima settimana. Harlequin sarà disponibile dal 27 settembre e non ha un legame col suo vero e proprio nuovo album ancora in gestazione, quello che seguirà Chromatica del 2020 (e Love For Sale con Tony Bennett, pubblicato nel 2021). Ribadendo che il suo recente singolo "Die With a Smile" con Bruno Mars non fa parte dell'album, leggendo la lista di Harlequin scopriamo che si tratta proprio delle sue cover di celebri brani legati ai numeri musicali di Joker: Folie à Deux, dove Lady Gaga interpreta Harley Quinn: un'anima gemella che intercetta il cuore tormentato di Arthur Fleck nell'ospedale psichiatrico di Arkham. Il film mette in scena il mondo che i due si costruiscono, nello stile dei musical della Hollywood d'antan.

1. Good Morning

2. Get Happy (2024)

3. Oh, When the Saints

4. World on a String

5. If My Friends Could See Me Now

6. That’s Entertainment

7. Smile

8. The Joker

9. Folie à Deux

10. Gonna Build a Mountain

11. Close to You

12. Happy Mistake

13. That’s Life