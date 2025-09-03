La voce bambina di Hind Rajab commuove il Festival di Venezia

News Cinema

Fa irruzione a Venezia uno dei film più attesi, un grido di dolore, la storia vera di una bambina in cerca di aiuto durante la guerra a Gaza. La tunisina Kaouther Ben Hania, due volte candidata all’Oscar, presenta The Voice of Hind Rajab. L’abbiamo incontrata.

Era uno dei film più attesi, per la tematica e l’attenzione durante i giorni della Mostra per una sempre più vigorosa denuncia della criminale guerra guidata dal governo di Israele a Gaza. Il direttore Barbera si era commosso rievocandone la trama, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, ed ecco che oggi il film, The Voice of Hind Rajab, ha fatto irruzione come un uragano al Lido, commuovendo e facendo gridare a molti, non a chi scrive, come al Leone d’oro per acclamazione. L’ha diretto la tunisina Kaouther Ben Hania, il cui film, L’uomo che vendette la sua pelle, è stato nel 2020 il primo film del paese nordafricano a ottenere una candidatura all’oscar per il film internazionale, a cui ha fatto seguito Quattro figlie, nominato lo scorso anno all’oscar per il documentario.

The Voice of Hind Rajab, in sala prossimamente per I Wonder Pictures, è stato amato e sostenuto poi produttivamente da molti grandi nomi di Hollywood, fra cui Brad Pitt, Alfonso Cuaron, Rooney Mara e Joaquin Phoenix. Girato con lo stile di Quattro figlie, fra finzione e documentario, la storia è terribile, rilanciata dalla cronaca della guerra a Gaza. Siamo al 29 gennaio 2024, quando i volontari della Mezzaluna rossa ricevono una chiamata di emergenza. Una bambina di sei anni è intrappolata in un’auto sotto attacco a Gaza, e implora di essere salvata. Mentre cercano di tenerla al telefono fanno tutto il possibile per farle arrivare un’ambulanza”.

Un tentativo lungo ore e disperato di trovare ogni maniera per arrivare in un punto ben visibile alla mappa, ma diventato raggiungibile troppo tardi, solo dopo il ritiro israeliano, dodici giorni dopo. Nel film viene usata la registrazione della vera voce della bambina in cerca di aiuto, “quando faccio un film torno sempre alla prima volta in cui sono stata travolta da una storia o da una situazione, in questo caso alla voce che ho sentito e che mi ha dato la sensazione irrazionale, visto che parlava con la mezzaluna rossa, che si rivolgesse a me, chiedendomi di aiutarla. Nessuna attrice bambina avrebbe potuto interpretarla e volevo onorare la sua voce. Hind Rajab era una delle persone senza voce in una realtà come Gaza che viene silenziata. Sarebbe stato per me un tradimento non usare la sua vera voce. Così come era importante finire non solo con le immagini, reali, dell’ambulanza e della macchina crivellate di colpi, ma anche di una spiaggia. Ho trovato estremamente toccante che Hind amasse molto il mare, non vedeva l’ora che finisse la guerra per poterci tornare. E anche pensando al progetto di trasformarla in un resort di lusso, volevo chiudere con quelle immagini, vere e reali”.

Kaouther Ben Hania racconta la sua reazione una volta ricevuta la registrazione delle ultime ore di Hind Rajab al telefono con la Mezzaluna rossa. “La principale domanda che mi sono fatta, come regista, è stata quale sarebbe stata la maniera migliore per rendere cinematograficamente quello che ho provato, ma soprattutto quello che hanno sentito gli operatori della mezzaluna rossa. Questo documento spinge a provare tanti sentimenti, che risuonano a livello umano, come il non poter aiutare una persona in pericolo. Ho mostrato il lavoro degli operatori e in generale mi trovo sempre a metà fra documentario e finzione, non mi sento a mio agio con le divisioni nette fra i generi, mi piace essere al confine, è il modo migliore con cui posso raccontare quello che voglio.

I materiali sono stati trovati e ottenuti contattando la persona giusta, “un cinefilo che conosce il mio lavoro e ha avuto un atto di fiducia nei miei confronti. Le registrazioni sono centrali per la realizzazione del film. Tra l’altro ero al lavoro sulla pre produzione di un'altra storia quando le ho sentite e ho fermato tutto. Mi ha preso un senso di rabbia, condiviso dalla mia troupe e dai produttori, ci siamo immediatamente messi al lavoro su quest’altro film, che ho iniziato a scrivere dopo aver parlato con la madre. Abbiamo girato a novembre scorso, e subito cominciato a montare per poi concludere la post produzione. Tutto si è svolto con energia, non potevamo optare per un silenzio complice. Sui fatti c’è stata un’indagine approfondita portata avanti da Sky News e dal Washington Post, ma ai giornalisti è impedito di entrare a Gaza, quelli locali vengono uccisi, c’è una guerra contro la verità. Ho parlato a lungo con la madre di Hind e con gli operatori della mezzaluna rossa, mi hanno dato un racconto di prima mano. Detto questo, io faccio film, non l’investigatrice, il mio compito è anche di favorire l’empatia nei confronti di queste persone, per cercare di capire cosa effettivamente sia successo. In generale non accetto che i miei film vengano distribuiti in Israele, in passato ho ricevuto un invito per il mio film precedente, ma ho rifiutato, per la mia posizione di attivista politica. Ho sentito la richiesta di boicottaggio di Gal Gadot alla Mostra, non in quanto israeliana, ma per il suo supporto nei confronti dell’esercito e del regime israeliano, poi non è voluta venire. Spero che non tutti i cittadini israeliani supportino le azioni del governo, non scegliamo dove nascere, ognuno è responsabile delle sue opinioni e in tempi come questi gli israeliani che si oppongono al genocidio sono molto coraggiosi”.