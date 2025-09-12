La vita va così: il trailer del film di Riccardo Milani che aprirà la Festa del Cinema di Roma

News Cinema

Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e Geppi Cucciari sono nel cast del film d'apertura della Festa del Cinema di Roma e che uscirà nelle sale il 23 ottobre. Ecco trailer, trama e poster di La vita va così.

La 20ma edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 15 al 26 ottobre prossimi, e a inagurarla sarà la proiezione del nuovo film di Riccardo Milani, dal titolo La vita va così, di cui qui di seguito trovate trama, trailer e poster.

Scritto dallo stesso Milani assieme a Michele Astori ispirandosi a eventi reali, il film si basa sullo scontro tra un potente gruppo immobiliare che ha intenzione di effettuare un grosso investimento e un pastore sardo che non ha la benché minima intenzione di vendere la sua terra. Del cast fanno parte Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e Geppi Cucciari.

Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema, La vita va così uscirà nelle sale il 23 ottobre, distribuito da Medusa Film e PiperFilm.

Alla soglia del nuovo millennio, due destini lontani si scontrano su una lingua di costa ancora incontaminata nel sud della Sardegna.

Efisio Mulas è un pastore solitario, custode silenzioso di un tempo che sembra non esistere più. Vive lì da sempre, tra il mare e i suoi animali, nella piccola casa dove è nato.

Dall’altra parte c’è Giacomo, Presidente di un potente gruppo immobiliare, simbolo di un’Italia lanciata verso il futuro. È deciso a trasformare quella costa in un resort di lusso.

Al suo fianco Mariano, capo cantiere e uomo pratico, ha il compito di convincere Efisio a cedere quell’ultimo lembo di terra.

Tra questi mondi inconciliabili si muove Francesca, la figlia di Efisio, divisa tra le sirene del cambiamento e l’appartenenza alla propria terra.

Quando Efisio rifiuta l’ennesima offerta milionaria, la trattativa si trasforma in una battaglia legale nella quale entra in scena Giovanna, una giudice nata e cresciuta in quei luoghi chiamata a dirimere il conflitto.

Mentre le pressioni aumentano e la comunità si spacca tra chi sogna nuove opportunità di lavoro e chi teme di perdere per sempre la propria identità, l’incrollabile “no” di Efisio si carica di un significato collettivo. Forte del valore delle sue scelte e della memoria di chi è venuto prima di lui, Efisio sa che a volte, proprio perché "la vita va così", bisogna fermarsi e decidere da soli dove andare.



