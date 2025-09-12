TGCom24
La vita va così: il trailer del film di Riccardo Milani che aprirà la Festa del Cinema di Roma
La Vita Va Così
Anno: 2025
La Vita Va Così
News Cinema

La vita va così: il trailer del film di Riccardo Milani che aprirà la Festa del Cinema di Roma

Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e Geppi Cucciari sono nel cast del film d'apertura della Festa del Cinema di Roma e che uscirà nelle sale il 23 ottobre. Ecco trailer, trama e poster di La vita va così.

La vita va così: il trailer del film di Riccardo Milani che aprirà la Festa del Cinema di Roma

La 20ma edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 15 al 26 ottobre prossimi, e a inagurarla sarà la proiezione del nuovo film di Riccardo Milani, dal titolo La vita va così, di cui qui di seguito trovate trama, trailer e poster.
Scritto dallo stesso Milani assieme a Michele Astori ispirandosi a eventi reali, il film si basa sullo scontro tra un potente gruppo immobiliare che ha intenzione di effettuare un grosso investimento e un pastore sardo che non ha la benché minima intenzione di vendere la sua terra. Del cast fanno parte Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e Geppi Cucciari.
Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema, La vita va così uscirà nelle sale il 23 ottobre, distribuito da Medusa Film e PiperFilm.

Alla soglia del nuovo millennio, due destini lontani si scontrano su una lingua di costa ancora incontaminata nel sud della Sardegna.
Efisio Mulas è un pastore solitario, custode silenzioso di un tempo che sembra non esistere più. Vive lì da sempre, tra il mare e i suoi animali, nella piccola casa dove è nato.
Dall’altra parte c’è Giacomo, Presidente di un potente gruppo immobiliare, simbolo di un’Italia lanciata verso il futuro. È deciso a trasformare quella costa in un resort di lusso.
Al suo fianco Mariano, capo cantiere e uomo pratico, ha il compito di convincere Efisio a cedere quell’ultimo lembo di terra.
Tra questi mondi inconciliabili si muove Francesca, la figlia di Efisio, divisa tra le sirene del cambiamento e l’appartenenza alla propria terra.
Quando Efisio rifiuta l’ennesima offerta milionaria, la trattativa si trasforma in una battaglia legale nella quale entra in scena Giovanna, una giudice nata e cresciuta in quei luoghi chiamata a dirimere il conflitto.
Mentre le pressioni aumentano e la comunità si spacca tra chi sogna nuove opportunità di lavoro e chi teme di perdere per sempre la propria identità, l’incrollabile “no” di Efisio si carica di un significato collettivo. Forte del valore delle sue scelte e della memoria di chi è venuto prima di lui, Efisio sa che a volte, proprio perché "la vita va così", bisogna fermarsi e decidere da soli dove andare.


