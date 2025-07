La vita va così: A Giffoni le prime immagini del nuovo film di Riccardo Milani con Virginia Raffaele

News Cinema

Al Giffoni Film Festival si è parlato in anteprima di 'La vita va così", con ospiti il regista Riccardo Milani e la protagonista Virginia Raffaele: ecco cosa dobbiamo aspettarci e tutte le anticipazioni.

Una storia ironica che parla di lavoro, ambiente e della necessità di trovare un equilibrio tra le due cose. I giovani giurati del Giffoni Film Festival hanno avuto modo di conoscere in anteprima la trama e i temi di La vita va così, il nuovo film di Riccardo Milani che uscirà nelle sale in autunno, distribuito da Medusa Film e PiperFilm. Sul blue carpet di Giffoni Virginia Raffaele, per la prima volta al festival dedicato ai ragazzi, è stata accolta come una vera star, tra mille baci e complimenti al grido "sei più bella di Belen". Ecco cosa ha raccontato del film insieme al regista.

La vita va così, la trama: Un racconto tra ironia e realtà sociale

La vita va così prende spunto da una vicenda reale, quella di Ovidio Marras, pastore sardo che si è opposto a un progetto di speculazione edilizia in un angolo incontaminato del sud della Sardegna. Milani ha spiegato così la genesi del film: "Conoscevo questa storia dal 2012. È ambientata in una zona non ricca, dove ogni promessa di lavoro pesa, ma anche il paesaggio e la cultura vanno rispettati. La vera sfida è trovare un punto di equilibrio tra sviluppo e tutela del territorio".

Il film racconta proprio questo conflitto, senza mai perdere di vista l'umanità dei suoi protagonisti. "Le comunità che si spaccano di fronte a scelte forti sono una costante nei miei film e anche qui c’è una lotta collettiva, una spiaggia che diventa simbolo: 'è bella perché è di tutti', dice il protagonista. Ma soprattutto, si parla del coraggio. Se c'è un elemento in questo film è presente, è la mancanza di coraggio. Ne abbiamo poco", ha spiegato ancora il regista. Scritto da Milani con Michele Astori e prodotto da Our Films e Wildside, in associazione con Medusa e PiperFilm, arriverà al cinema in autunno, con una distribuzione internazionale già in programma.

L'incontro con i giurati di Giffoni55

L'anteprima di La vita va così è stata presentata come evento speciale a Giffoni ma è diventata anche l'occasione per celebrare i 30 anni di Medusa Film. Durante la proiezione del trailer in Sala Truffaut, l'amministratore delegato Giampaolo Letta si è commosso nel ricevere una targa dal fondatore del festival, Claudio Gubitosi. Questa vostra energia la riuscite a trasmettere, la metterò accanto ai David di Donatello e all’Oscar per La grande bellezza", ha detto. Ma si è commossa anche Virginia Raffaele, accolta da un tripudio di cori e applausi. Ai giovani giurati ha risposto con entusiasmo e affetto, regalando anche un momento toccante a una ragazza con disabilità che le ha chiesto del cinema inclusivo: "Spero con tutto il cuore di fare un film con te".

Il cast

Nel cast, accanto a Virginia Raffaele, ci sono anche Diego Abatantuono, Geppi Cucciari, Aldo Baglio e l'esordiente Ignazio Giuseppe Loi, che interpreta proprio il pastore protagonista. Proprio su quest'ultimo, Raffaele ha detto: "È stata un'esperienza incredibile lavorare con lui. Riccardo sa scegliere le persone giuste. Ignazio ha una forza e una verità uniche". Per prepararsi al ruolo, l'attrice è arrivata giorni prima sul set per conoscere la comunità e il territorio E su Aldo Baglio, noto per la sua comicità, ha anticipato: "Qui vedrete un lato diverso, più malinconico. Come tanti comici, Aldo ha un'intensità emotiva che tocca nel profondo".