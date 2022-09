La vita è una danza, il motivante trailer del film di Cédric Klapisch

News Cinema

Cédric Klapisch, regista dell'Appartamento spagnolo, torna con La vita è una danza, storia di una ballerina che non può rinunciare al suo sogno, nonostante le avversità. In sala dal 6 ottobre. Ecco il trailer.

Arriva in sala il 6 ottobre un grande successo in Francia, La vita è una danza, il nuovo film di Cédric Klapisch, regista dell'Appartamento spagnolo: possiamo mostrarvi il trailer italiano di questa classica storia motivazionale, una produzione che negli States sarebbe definita "feel good movie". Considerando il successo italiano di un film animato come Ballerina, c'è una grande fascia di pubblico che dovrebbe prestare attenzione a quest'uscita!



La vita è una danza: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La vita è una danza, la trama del film di Cédric Klapisch

La vita è una danza è interpretato dalla vera prima ballerina dell'Opéra di Parigi, Marion Barbeau, qui protagonista nei panni di Elise, una ballerina con un grande futuro davanti a sé, con una vita felice a Parigi insieme al suo fidanzato. Un infortunio sembra mettere fine a tutto: alla carriera alla quale era stata avviata dalla madre scomparsa, e anche alla sua felicità sentimentale. La sua convalescenza vedrà via via dissiparsi i dubbi sulla sua ripresa, dopo una nuova vita in Bretagna, avvolta dal calore di un nuovo interesse sentimentale e dei tanti amici. Klapisch commenta così il film (da fonte comunicato stampa):

Non condivido quel lato oscuro e doloroso che spesso associamo al mondo della danza. Per molte persone infatti la danza classica è associata all'idea di sofferenza. C'è ovviamente del vero in questo: i corpi dei ballerini soffrono come quelli dei grandi atleti. Non nego i sacrifici che richiede. Ma ho preferito focalizzarmi più sull’idea della passione che del sacrificio. Non si può essere ballerini senza essere focalizzati sulla vita, perché ballare è soprattutto uno dei piaceri della vita. La storia del film si basa su un'idea di ricostruzione e rinascita, con il desiderio che ci sia bisogno di andare verso qualcosa di positivo e solare, qualunque siano gli sforzi per raggiungerlo. Potrei dire prevedibilmente che è un film sulla vita, un film sul piacere profondo di chi balla e che nutre questo desiderio di elevarsi, di superarsi.