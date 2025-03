La Vita da Grandi: in anteprima esclusiva una clip del film di Greta Scarano con Matilda De Angelis e Yuri Tuci

News Cinema

Un autista autistico. Un gioco di parole per contestualizzare la storia di una coppia tenera e divertente che si aggira per Rimini fuori stagione, in cui Irene torna per qualche giorno per prendersi cura del fratello maggiore autistico, Omar. Ispirato alla storia vera di Margherita e Damiano Tercon, La vita da grandi segna l'esordio alla regia dell'attrice Greta Scarano, nelle sale il 3 aprile per 01 distribution dopo la presentazione come film di chiusura al Bif&st – Bari International Film&Tv Festival.