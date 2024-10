La valanga azzurra: ecco il trailer del docufilm Fandango sulla stagione più gloriosa dello sci italiano

News Cinema

Dopo aver raccontato l'Italia vincitrice della Coppa Davis con Una squadra, Fandango porta sullo schermo, con la regia di Giovanni Veronesi, un'altra pagina memorabile dello sport del nostro paese. Ecco il trailer di La valanga azzurra.

È arrivato il trailer ufficiale di La Valanga Azzurra, il docufilm diretto da Giovanni Veronesi che racconta la stagione più gloriosa della storia dello sci alpino italiano, quella che vide protagonisti atleti come Piero Gros, Gustav Thöni, Erwin Stricker, Helmuth Schmalzl e Tino Pietrogiovanna.

Furono loro che, all'alba del 1974, occuparono i primi cinque posti della classifica finale dello slalom gigante di Berchtesgaden, valevole per la coppa del Mondo: risultato che venne celebrato sulla Gazzetta dello Sport con un titolo rimasto non solo leggendario, ma la definizione di un'epoca tutta, lo stesso che battezza il docufilm.

Oltre ai citati cinque sciatori finiti ai primi cinque posti del gigante di Berchtesgaden, della gloriosa squadra di sci italiana di quegli anni facevano parte anche Paolo De Chiesa, Fausto Radici, Stefano Anzi, Giuliano Besson, Rolando Thoeni, Franco Bieler, Herbert Plank, Marcello Varallo, allenati da una figura mitica come quella di Mario Cotelli, senza dimenticare Leonardo David, vittima di un drammatico incidente che lo tenne in coma per anni, fino alla morte, e che segnò la fine di quella incredibile esperienza sportiva.

La Valanga Azzurra, che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Special Screening, è una produzione Fandango. La società di Domenico Procacci - qui anche sceneggiatore assieme al regista, a suo fratello Sandro Veronesi, a Lorenzo Fabiano e Luca Rea - aveva già in precedenza raccontato un'altra pagina che ha fatto la storia dello sport italiano con Una squadra, la serie che racconava della vittoria in Coppa Davis della nazionale italana composta da Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli.

Ecco la trama, il trailer e il poster ufficiali di La Valanga Azzurra.

“La Valanga Azzurra” ripercorre la parabola irripetibile della nazionale italiana di sci alpino degli anni '70, guidata dal leggendario tecnico Mario Cotelli e capitanata da campioni come Gustavo Thoeni e Piero Gros. Attraverso successi che hanno riscritto la storia dello sport italiano, come la conquista di cinque Coppe del Mondo e numerose medaglie tra Olimpiadi e Mondiali, il documentario celebra le rivalità interne, i contrasti caratteriali e i sacrifici che hanno reso invincibile questa squadra. Le testimonianze inedite dei protagonisti, intrecciate alla narrazione di Giovanni Veronesi, che rivela in questa occasione i suoi trascorsi di aspirante campione, fanno rivivere l’epopea unica di un ciclone sportivo, dagli esordi gloriosi fino a un inevitabile declino.