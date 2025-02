La Technicolor fallisce, a rischio importanti team dedicati a effetti visivi e animazione

News Cinema

Il celebre marchio Technicolor, che include le case di effetti visivi Moving Picture Company e The Mill, oltre allo studio di animazione Mikros, ha avviato le procedure di bancarotta. Letteralmente migliaia di posti in giro per il mondo salteranno.

Fa un po' impressione a chi bazzica il cinema leggere su Variety della bancarotta Technicolor (nemmeno la prima): nome legato in origine al migliore procedimento per la ripresa a colori negli anni Trenta, poi nel corso dei decenni legato alla lavorazione di tutte le pellicole, con succursali in giro per il mondo (Italia inclusa), e infine dedicato a più aspetti dell'immagine, in particolare oggi effetti visivi e animazione. In ogni caso, la CEO del gruppo Caroline Parot ha mandato ieri una comunicazione a tutti gli impiegati, citando una "procedura di recupero" depositata presso la Corte di Giustizia Francese. Non si sono riusiti a recuperare finanziamenti per tenere a galla il gruppo. Chi ne viene affetto, concretamente?

Technicolor crolla e può portarsi via Moving Picture Company, The Mill e Mikros Animation