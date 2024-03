La Storia Infinita, annunciato un nuovo reboot del fantasy di Michael Ende

News Cinema

La Storia Infinita tornerà sul grande schermo con un nuovo reboot che farà rivivere la magia del romanzo fantasy di Michael Ende.

Pubblicato in Germania nel 1979, La Storia Infinita di Michael Ende è diventato rapidamente uno dei romanzi fantasy più amati e noti al pubblico, grazie anche alla trasposizione per il grande schermo del 1984. A distanza di 40 anni dal film, è stato annunciato un nuovo reboot che riporterà il classico fantasy al cinema.

La Storia Infinita, annunciato il reboot del romanzo fantasy di Michael Ende

Secondo quanto conferma Variety, un nuovo reboot de La Storia Infinita è attualmente in produzione: l'idea nasce dalla collaborazione tra la casa di produzione britannico-australiana See-Saw Films e la Michael Ende Productions e prevede la realizzazione di più pellicole da distribuire in sala. Pubblicato per la prima volta nel 1979, La Storia Infinita ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo.

Al centro del romanzo ci sono le vicende del timido Bastian Balthasar Bux che, cercando di scappare dai bulli che lo perseguitano, scopre per caso un misterioso libro, intitolato La Storia Infinita, in cui si legge delle avventure dell'eroico Atréyu, impegnato a salvare il magico regno di Fantasia, un mondo magico popolato da mistiche creature e minacciato da una forza malvagia conosciuta come Il Nulla. Suo malgrado, Bastian si ritroverà coinvolto nelle vicende che sta leggendo e precipita all'interno del libro, volando in cima al drago Falkor.

La decisione di riportare al cinema La Storia Infinita arriva dopo che gli eredi di Ende hanno più volte ricevuto diverse offerte per riportare al cinema la storia fantasy e la collaborazione di See-Saw Films - che ha già all'attivo adattamenti come quelli di Il discorso de re, Heartstopper e Il potere del cane - e della Michael Ende Productions potrebbe ridare lustro a un classico della letteratura fantasy. Sulla partnership con la MEP, Iain Canning ha dichiarato:

"La storia è attuale e senza tempo, e ha davvero l'opportunità di essere raccontata in modo nuovo. E parte della particolarità del libro è che si può tornare ad esso in diverse età della vita e trovare diversi livelli di significato. Perciò è meraviglioso avere l'opportunità di dare una nuova prospettiva che aggiungerà nuovi strati e significati. Crediamo che ogni generazione meriti il proprio viaggio a Fantasia"

Il film, uscito al cinema nel 1984, è diventato un cult per gli amanti del fantasy ed è stato citato, attraverso la canzone Neverending Story, in uno degli episodi finali della terza stagione di Stranger Things da Suzie e Dustin. Al momento, non si hanno notizie precise sul numero di film che saranno realizzati, ma Canning ha aggiunto che la quantità di dettagli e luoghi presenti nel romanzo potrebbero dar vita a una "produzione globale internazionale" e che il loro obiettivo sarà anche quello di mantenere il legame con il libro, girando alcune scene in Germania:

"Abbiamo bisogno di storie come abbiamo bisogno dell'aria per respirare e dell'acqua per sopravvivere. Danno qualità ai nostri mondi interiori e con questa qualità prendiamo decisioni migliori. Le storie rendono il mondo migliore e La Storia Infinita è la storia di tutte le storie!"