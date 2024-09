La storia del Frank e della Nina, il trailer del film di Paola Randi in anteprima esclusiva

News Cinema

Dopo la presentazione al recente Festival di Venezia, arriva al cinema il 3 ottobre con Fandango, La storia del Frank e della Nina, una storia d'amore e d'amicizia tra tre adolescenti ambientata in una Milano periferica e affascinante. Vi presentiamo in anteprima esclusiva il trailer ufficiale del film diretto da Paola Randi.

Tra i film italiani presentati al Festival di Venezia che si è concluso pochissime settimane fa, nella sezione Orizzonti Extra, c'era anche La storia del Frank e della Nina, nuova e apprezzata opera della regista Paola Randi, quella di film come quel gioiellino di Tito e gli alieni e il divertente La Befana vien di notte 2 - Le Origini.

Questa volta Randi, anche sceneggiatrice e autrice del soggetto assieme a Valia Santella, ha voluto raccontare una storia d'amore e d'amicizia tra tre ragazzi adolescenti: un graffitaro soprannominato Gollum (che è anche l'improbabile narratore del film), il suo migliore amico Frank, e una ragazza di nome Nina, che a soli 15 anni sta fuggendo, con un bambino, da un matrimonio cui era stata costretta contro la sua volontà.

Questa la trama ufficiale del film:

La storia del Frank e della Nina ce la racconta Gollum.

Gollum è un narratore senza voce. E’ muto. Non perché non gli vengono le parole, ma perché gli s’inceppano nell’epiglottide e al loro posto esce un suono così brutto e scuro che gli sembra il gorgoglio del lavandino e di solito la gente si spaventa e lo evita o lo prende in giro. Tutti.

Tranne il Frank e la Nina.

Il Frank dice che non esiste, e di lui non si sa niente, solo che vende i compiti fuori dalle scuole perché passa le sue giornate in Università e impara di tutto (non è mica iscritto, non ha neanche finito il liceo, ma lo fanno entrare perché come si fa a dire di no al Frank?). Da quando si incontrano sono inseparabili. Perché il Frank pensa che Gollum sia un genio e lui la vita, che fa schifo, te la fa vedere a colori.

La Nina è andata ad abitare ai palazzi Gescal di Sesto, di fronte a casa di Gollum, e per prima cosa l’ha fotografato. Lui, che lo chiamano Gollum perché è brutto come quello del film, lei invece lo vede bello. E Gollum esce dal suo mondo isolato, entra nelle immagini della Nina e per la prima volta ha un’amica. Beh, per forza. Lui non può mica innamorarsi della Nina, perché lei è la Nina e lui è Gollum...neanche parla!

Solo che poi il Frank e la Nina s’incontrano. Lui s’innamora e lei... vuole fare la terza media. Lo ingaggia per prepararla all’esame, ma la Nina ha una bambina e un marito violento e deve studiare di nascosto e nella sua situazione è roba pericolosa.

E così le lezioni rubate sono un’avventura, le fabbriche abbandonate si trasformano in magnifiche cattedrali, la città li nasconde, è un luogo magico dove il tempo si deforma, la nebbia li protegge e loro diventano il Combo. Una Famiglia. E forse insieme riusciranno a prendere la vita e a farne un punto di vista...e forse invece no. Perché la realtà a un certo punto si sveglia con tutto il suo grigio e la sua violenza e li trova. E allora non resta che scappare via.

La Storia del Frank e della Nina è un romanzo di formazione per sognatori. E i nostri tre sono quasi adulti.