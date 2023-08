La sirenetta, il remake arriva in streaming su Disney+ a settembre

News Cinema

Il remake di La sirenetta interpretato da Halle Bailey ha una data per il suo arrivo in streaming su Disney+.

Il remake di La sirenetta con Halle Bailey ha una data d'uscita in streaming su Disney+: il lungometraggio di Rob Marshall sarà sulla piattaforma dal 6 settembre, recuperando quindi in toto la tradizionale finestra di un centinaio di giorni tra l'uscita cinematografica e la disponibilità casalinga, con le versioni fisiche disponibili dal 20 settembre. La tendenza della major sembra quindi quella di lasciarsi alle spalle i traslochi troppo rapidi dei film dalla sala al servizio.



La Sirenetta: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film Disney - HD

La sirenetta in streaming su Disney+ dal 6 settembre

Ma alla fine com'è andato al boxoffice questo remake di La sirenetta, con nuove canzoni firmate sempre da Alan Menken, su parole di Lin-Manuel Miranda? Stando ai dati di Boxofficemojo dovrebbe essersi salvato dal flop: il suo budget sui 260 milioni di dollari è stato recuperato in sala, con l'incasso globale di 566.581.000 dollari, ma naturalmente ci sono i costi di promozione e marketing da tenere in conto. Non sappiano a quanto ammontino, ma va considerato che persino un flop Disney al botteghino dell'anno scorso come Strange World ha garantito 85 milioni di dollari dall'uscita digitale, tra streaming e fisico (fonte Deadline). Non c'è motivo per pensare che La sirenetta vada peggio in quel mercato, anzi: statisticamente più il film è stato apprezzato in sala, più verrà apprezzato sulle piattaforme e in Blu-ray o Ultra HD 4K.

Insomma, La sirenetta dovrebbe avercela fatta ma per il rotto della cuffia: sembrano lontani i giorni in cui i remake di Il re leone o Aladdin raggiungevano o superavano il miliardo d'incassi a livello internazionale. Di sicuro, come l'analogo caso di Elemental dimostra (dato per flop, negli ultimi giorni è arrivato lento pede a toccare i 425 milioni di dollari nel mondo su 200 di budget), il ritorno a una finestra più sana, tra uscita cinematografica e disponibilità digitale, aiuta a valorizzare l'offerta... e riduce la tentazione del pubblico di "aspettare che esca su Disney+". Leggi anche La Sirenetta, anche Dwayne Johnson ha guardato il film con Halle Bailey: cosa ne pensa