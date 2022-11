La Signora Harris va a Parigi, una scena in anteprima esclusiva dalla commedia con Lesley Manville

News Cinema

Arriva al cinema il 17 novembre la commedia La signora Harris va a Parigi, dove la protagonista, interpretata da Lesley Manville, nel secondo dopoguerra corona un suo sogno: volare da Londra a Parigi per comprare un abito di Christian Dior. Un'addetta alle pulizie in un paradiso come la Maison Dior? Non è detto che sia accolta male, come si deduce dalla clip in italiano che mi mostriamo in anteprima esclusiva:



La Signora Harris va a Parigi: Una Clip Ufficiale Italiana del Film in Anteprima Esclusiva - HD

