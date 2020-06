La Signora di Purity Falls: vi ricordate chi è Kristanna Loken?

News Cinema

In La signora di Purity Falls, Kristanna Loken interpreta la madre di un ragazzo coinvolto in loschi traffici sessuali. Ma vi ricordate in quale blockbuster avevate visto Kristanna Loken?

In La signora di Purity Falls (2019), thriller diretto dal regista tv Sam Irvin, la vedova Nicole (Kristanna Loken) cambia città, insieme ai giovani figli Jason (il Trevor Stines visto in Riverdale) e Justine. La cittadina di Purity Falls sembra inizialmente confermare ciò che il suo nome suggerisce: persino la massima cordialità della benestante vicina di casa Courtney (Olivia d'Abo) arriva come una benedizione, visto che Jason comincia a svolgere lavoretti per lei. Manca poco prima che però Nicole realizzi che il rapporto tra Courtney e Jason ha qualcosa di malsano... men che mai accettabile quando la scoperta di un adolescente annegato in una piscina del quartiere fa degenerare i loschi equilibri della cittadina, solo in apparenza rispettabile.



La signora di Purity Falls: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Se il nome di Kristanna Loken vi dice qualcosa, ma non riuscite a focalizzarvi su di lei, vi diamo una mano: classe 1979, Kristanna si fece notare al grande pubblico con Terminator 3 - Le macchine ribelli (2003), dov'era una Terminator tanto sexy quanto devastante. Kristanna Loken tuttavia recitava già da una decina d'anni per la tv, e il citato blockbuster non l'ha aiutata più di tanto: due anni dopo lavorava con Uwe Boll come protagonista dell'adattamento videoludico Bloodrayne (2005), ripetendo purtroppo l'esperienza con In the name of the King, altro raptus bolliano del 2007. Da allora ha prevedibilmente ripiegato sulla tv da cui era partita, prendendo occasionalmente parte a film meno noti e diffusi come appunto La signora di Purity Falls.