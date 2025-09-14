La sera a Roma: giornalismo, cinema e mistero nel nuovo film di Enrico Vanzina che entra in lavorazione domani

News Cinema

Cominciano domani le riprese del nuovo film da regista di Enrico Vanzina, che si intitola La sera a Roma ed è tratto dal suo omonimo romanzo giallo. Nel cast Massimo Ghini, Carlo Buccirosso, Martina Stella e Rocio Munoz.

Il prossimo film da regista di Enrico Vanzina, passato dietro alla macchina da presa dopo la scomparsa dell'amato fratello Carlo, non sarà una commedia ma un thriller, per la precisione un thriller ambientato nella sua città. La sera a Roma - questo il titolo - è l'adattamento dell’omonimo romanzo giallo scritto di suo pugno e pubblicato da Mondadori nel 2018. Le riprese cominceranno domani, lunedì 15 settembre, e andranno avanti per 5 settimane quasi interamente a Roma, poi il cast e la troupe andranno a Parigi.

Molti degli interpreti de La sera a Roma hanno già lavorato con i fratelli Vanzina, altri sono new entry assolute. Ecco chi vedremo nel film, che uscirà nel corso del 2026:

A questi si aggiungono, con un piccolo ruolo:

La sera a Roma è prodotto da New International con Rai Cinema in coproduzione con Rosebud.

La sera a Roma: la trama del film

Ne La sera a Roma troviamo tutte le grandi passioni di Enrico Vanzina, a cominciare dalla città in cui suo padre Steno ha girato con Alberto Sordi Un americano a Roma. Ci sono poi il giornalismo e il cinema. Al mistero, inoltre, si accompagna una sottile ironia, l'eleganza e la nostalgia. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Federico, protagonista di questa storia ambientata in una Roma insieme elegante e decadente, è un affermato giornalista e uno sceneggiatore "alternativo", con un film di successo alle spalle. Si muove tra i salotti nobili della capitale, le redazioni dei giornali, le trattorie storiche del centro e l’entourage cinematografico.

Un giorno, uno dei più noti broker della finanza romana gli chiede di incontrare Domenico Greco, un giovane attore desideroso di entrare nel mondo del cinema. Per cortesia, Federico lo invita a casa, trovandosi davanti un belloccio che sembra privo di talento. Poche ore dopo, però, il ragazzo viene ucciso con un colpo di pistola e Federico, essendo stato tra gli ultimi a vederlo vivo, viene subito coinvolto nelle indagini.

La sua vita privata, già complessa, non gioca a suo favore: sposato con una intellettuale francese, ha una relazione con Claudia, un’insegnante di pilates sudamericana legata alla vittima, e una complicata amicizia con Giulia, una principessa romana.

A districare la fitta trama di segreti, relazioni clandestine, innamoramenti taciuti, tradimenti e vendette, sono chiamati Margiotta, un commissario sagace, Maselli, giornalista di cronaca nera assetato di scoop, e lo stesso Federico, che dovrà lottare per provare la propria innocenza davanti alla giustizia.

Gli altri due film da regista di Enrico Vanzina sono Lockdown all'italiana e Tre sorelle. Il primo parlava di coppie in crisi costrette a stare insieme h24 a causa della pandemia di Covid 19. il secondo raccontava di tre sorellastre alle prese con tradimenti e nuovi amori.