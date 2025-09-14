TGCom24
Home | Cinema | News | La sera a Roma: giornalismo, cinema e mistero nel nuovo film di Enrico Vanzina che entra in lavorazione domani
Schede di riferimento
Enrico Vanzina
Enrico Vanzina
News Cinema

La sera a Roma: giornalismo, cinema e mistero nel nuovo film di Enrico Vanzina che entra in lavorazione domani

Carola Proto

Cominciano domani le riprese del nuovo film da regista di Enrico Vanzina, che si intitola La sera a Roma ed è tratto dal suo omonimo romanzo giallo. Nel cast Massimo Ghini, Carlo Buccirosso, Martina Stella e Rocio Munoz.

La sera a Roma: giornalismo, cinema e mistero nel nuovo film di Enrico Vanzina che entra in lavorazione domani

Il prossimo film da regista di Enrico Vanzina, passato dietro alla macchina da presa dopo la scomparsa dell'amato fratello Carlo, non sarà una commedia ma un thriller, per la precisione un thriller ambientato nella sua città. La sera a Roma - questo il titolo - è l'adattamento dell’omonimo romanzo giallo scritto di suo pugno e pubblicato da Mondadori nel 2018. Le riprese cominceranno domani, lunedì 15 settembre, e andranno avanti per 5 settimane quasi interamente a Roma, poi il cast e la troupe andranno a Parigi.

Molti degli interpreti de La sera a Roma hanno già lavorato con i fratelli Vanzina, altri sono new entry assolute. Ecco chi vedremo nel film, che uscirà nel corso del 2026:

A questi si aggiungono, con un piccolo ruolo:

La sera a Roma è prodotto da New International con Rai Cinema in coproduzione con Rosebud.

La sera a Roma: la trama del film

Ne La sera a Roma troviamo tutte le grandi passioni di Enrico Vanzina, a cominciare dalla città in cui suo padre Steno ha girato con Alberto Sordi Un americano a Roma. Ci sono poi il giornalismo e il cinema. Al mistero, inoltre, si accompagna una sottile ironia, l'eleganza e la nostalgia. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Federico, protagonista di questa storia ambientata in una Roma insieme elegante e decadente, è un affermato giornalista e uno sceneggiatore "alternativo", con un film di successo alle spalle. Si muove tra i salotti nobili della capitale, le redazioni dei giornali, le trattorie storiche del centro e l’entourage cinematografico.
Un giorno, uno dei più noti broker della finanza romana gli chiede di incontrare Domenico Greco, un giovane attore desideroso di entrare nel mondo del cinema. Per cortesia, Federico lo invita a casa, trovandosi davanti un belloccio che sembra privo di talento. Poche ore dopo, però, il ragazzo viene ucciso con un colpo di pistola e Federico, essendo stato tra gli ultimi a vederlo vivo, viene subito coinvolto nelle indagini.
La sua vita privata, già complessa, non gioca a suo favore: sposato con una intellettuale francese, ha una relazione con Claudia, un’insegnante di pilates sudamericana legata alla vittima, e una complicata amicizia con Giulia, una principessa romana.
A districare la fitta trama di segreti, relazioni clandestine, innamoramenti taciuti, tradimenti e vendette, sono chiamati Margiotta, un commissario sagace, Maselli, giornalista di cronaca nera assetato di scoop, e lo stesso Federico, che dovrà lottare per provare la propria innocenza davanti alla giustizia.

Gli altri due film da regista di Enrico Vanzina sono Lockdown all'italiana e Tre sorelle. Il primo parlava di coppie in crisi costrette a stare insieme h24 a causa della pandemia di Covid 19. il secondo raccontava di tre sorellastre alle prese con tradimenti e nuovi amori.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Enrico Vanzina
Enrico Vanzina
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Conjuring: Il Rito Finale, il regista svela il consiglio di Vera Farmiga che ha salvato la scena iniziale
news Cinema The Conjuring: Il Rito Finale, il regista svela il consiglio di Vera Farmiga che ha salvato la scena iniziale
The Love Hypothesis, il marito di Daisy Ridley non sapeva che la storia traesse ispirazione da Rey e Kylo Ren
news Cinema The Love Hypothesis, il marito di Daisy Ridley non sapeva che la storia traesse ispirazione da Rey e Kylo Ren
Stasera in TV: Film da vedere Domenica 14 Settembre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Domenica 14 Settembre, in prima serata
Prendiamoci una pausa: cominciate le riprese della commedia corale di Christian Marazziti con Marco Giallini e Claudia Gerini
news Cinema Prendiamoci una pausa: cominciate le riprese della commedia corale di Christian Marazziti con Marco Giallini e Claudia Gerini
Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds rivela come John Candy ha influenzato il film e il suo personaggio
news Cinema Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds rivela come John Candy ha influenzato il film e il suo personaggio
Prima di Iron Man e Dottor Destino: 5 attori che hanno interpretato sia un eroe che un cattivo dei fumetti
news Cinema Prima di Iron Man e Dottor Destino: 5 attori che hanno interpretato sia un eroe che un cattivo dei fumetti
Storie Parallele Film Festival: le prime due giornate del Festival tra cinema, musica e video-mapping
news Cinema Storie Parallele Film Festival: le prime due giornate del Festival tra cinema, musica e video-mapping
Christopher Nolan spiega perché Pulp Fiction ha cambiato per sempre Hollywood (e il suo modo di fare cinema)
news Cinema Christopher Nolan spiega perché Pulp Fiction ha cambiato per sempre Hollywood (e il suo modo di fare cinema)
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Un'estate da ricordare
Gli Intoccabili
Un'estate ai Caraibi
Sei giorni, sette notti
Sorelle Assassine
Atto di forza
La donna della domenica
Piedone a Hong Kong
Il Talento di Mr. C
Race - Il colore della vittoria
Fuga dal pianeta Terra
Quasi Nemici - L'importante è avere ragione
Film stasera in TV