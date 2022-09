La ragazza più fortunata del mondo: il trailer del nuovo thriller Netflix con Mila Kunis

News Cinema

Tratto da un romanzo giallo di Jessica Knoll, arriverà su Netflix a ottobre il thriller La ragazza più fortunata del mondo, con Mila Kunis. E questo è il trailer italiano.

Dopo L'amore bugiardo di Gillian Flynn gli scaffali delle librerie sono stati invasi da romanzi gialli e thriller con protagoniste femminili ambigue e tormentate. Uno di questi è "Luckiest Girl Alive" di Jennifer Knoll, pubblicato nel 2015 e da cui Mike Barker ha tratto il film per Netflix La ragazza più fortunata del mondo, con Mila Kunis, che arriverà in streaming il 7 ottobre. Per l'occasione Netflix ha diffuso il trailer sottotitolato in italiano.

La ragazza più fortunata del mondo: la trama e il cast

Nel cast di La ragazza più fortunata del mondo, al fianco della protagonista Mila Kunis, ci sono Finn Wittrock (notissimo agli appassionati di American Horror Story), Connie Britton, Scoot McNairy e Jennifer Beals. La storia, come vediamo nel trailer, è quella di Ani Fanelli, nota un tempo come Tifany (sì, i nomi sono tutti strani, ndr), che da adulta si è costruita una vita di successo, da favola, ma che nel suo passato giovanile nasconde un oscuro trauma, di cui lei stessa non sa se è responsabile o vittima. E come sempre succede in questo genere di storie, tutto torna alla luce nel momento meno opportuno, scatenando imprevedibili dinamiche.