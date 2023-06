La quattordicesima domenica del tempo ordinario: a l'Arena Puccini di Bologna, proiezione e incontro con i fratelli Avati

News Cinema

Come ogni anno, l'Arena Puccini di via Sebastiano Serlio, storico cinema all'aperto molto caro al pubblico bolognese, propone un cartellone che raccoglie il meglio della produzione italiana e internazionale uscita nelle sale dallo scorso autunno a oggi, con incontri e ospiti. L'edizione di quest'anno, che ha preso via il 16 giugno scorso con Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, proseguirà fino al 9 settembre.

Questa sera, martedì 20 giugno, per la rassegna "Accadde domani" (in programma fino al 7 luglio) organizzata con la Fice Emilia Romagna, l'Arena Puccini di Bologna accoglie Pupi e Antonio Avati, regista e produttore di La quattordicesima domenica del tempo ordinario, che incontreranno il pubblico in occasione della proiezione del film con protagonisti Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Lodo Guenzi, Massimo Lopez.

L'inizio dello spettacolo è previsto per le 21.45. Ricordiamo che grazie all'iniziativa "Cinema Revolution – Che Spettacolo l'Estate" promossa da Anica e Anec con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, il costo del biglietto d'ingresso è di soli 3.50 euro.

La quattordicesima domenica del tempo ordinario: la trama e il trailer del film di Pupi avati

Bologna, anni 70. Marzio, Samuele e Sandra sono giovanissimi e ognuno ha un suo sogno da realizzare. La musica, la moda, o forse la carriera. I due ragazzi, amici per la pelle, fondano il gruppo musicale I Leggenda e sognano il successo. Sandra è un fiore di bellezza e aspira a diventare indossatrice. Qualche anno dopo, nella quattordicesima domenica del tempo ordinario, Marzio sposa Sandra mentre Samuele suona l’organo. Quella ‘quattordicesima domenica’ diventa il titolo di una loro canzone, la sola da loro incisa, la sola ad essere diffusa da qualche radio locale.

Poi un giorno di quei meravigliosi anni novanta in cui tutto sembra loro possibile, si appalesa all’improvviso la burrasca, un vento contrario e ostile che tutto spazza via.

Li ritroviamo 35 anni dopo. Cosa è stato delle loro vite, dei loro rapporti? Ma soprattutto cosa ne è stato dei loro sogni?



Il film è una produzione Duea Film, Minerva Pictures con Vision Distribution in collaborazione con Sky , è prodotto da Antonio Avati, Santo Versace, Gianluca Curti.