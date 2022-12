La notte del giudizio 6 si fa o no? Ci aggiorna Frank Grillo

News Cinema

Più di un anno fa avevamo dato la notizia di un sesto film della serie The Purge dove sarebbe tornato il personaggio di Frank Grillo. Adesso l'attore ci aggiorna sullo stato delle cose.

Era il settembre 2021 quando Frank Grillo annunciò ai fan che la sceneggiatura del sesto The Purge (da noi ribattezzato La notte del giudizio) era pronta e che sarebbe tornato a interpretare Leo Barnes, il personaggio che aveva ricoperto in Anarchia - La notte del giudizio e La notte del giudizio: Election Year. Alla regia, di nuovo, ci sarebbe stato James DeMonaco, che è il creatore del franchise. Da allora, però, se ne sono perse le tracce. Cosa è successo al film? Frank Grillo, interrogato in merito da Empire, fornisce una risposta.

A che punto è il sesto The Purge? Risponde Frank Grillo

La notte del giudizio per sempre, uscito l'anno scorso, era stato annunciato come film conclusivo della saga. Poi, prima James DeMonaco poi Frank Grillo, avevano smentito il marketing dicendo che ce ne sarebbe stato un altro. Il regista aveva dichiarato che la nuova storia si sarebbe svolta "cinque anni dopo La notte del giudizio per sempre, ma avrebbe portato l'America in una direzione molto diversa". Adesso però non se ne sente più parlare. Come stanno veramente le cose? Empire, nel suo numero di febbraio, lo ha chiesto a Frank Grillo, che è, diciamo, speranzoso:

Ho ancora un film de La notte del giudizio da fare. James DeMonaco lo ha scritto. E' incentrato sul personaggio di Leo Barnes e lui vuole dirigerlo. Stiamo trattando con la Universal per vedere se riusciamo a farlo prima che io finisca in casa di riposo.

Dunque quali sono i problemi? Il budget? I film della serie non sono mai stati costosi e più che altro hanno fatto affidamento sulla storia, sulle modalità degli omicidi e sulla simbologia delle maschere, sempre più fantasiose e spaventose. Forse un sesto capitolo è ritenuto non necessario? Da estimatori della saga (e di Grillo) noi speriamo di vederlo. Per chi non lo ricorda, Leo Barnes è un ex agente della polizia di Los Angeles. In Anarchia - La notte del giudizio vuole vendicarsi del pirata della strada che ha ucciso suo figlio, ma alla fine lo risparmia. In La notte del giudizio: Election Year, lo ritroviamo come responsabile della sicurezza della senatrice Charlie Roan, che si oppone allo Sfogo. Chissà cosa succederebbe al suo personaggio nel nuovo film.