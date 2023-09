La meravigliosa storia di Henry Sugar: ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo lavoro firmato Wes Anderson

News Cinema

Arrivano in streaming il 27, 28, 28 e 30 settembre quattro cortometraggi (o forse un mediometraggio e tre corti) che Anderson ha realizzato per Netflix a partire da racconti di Roald Dahl. Ecco il trailer di La meravigliosa storia di Henry Sugar, presentato a Venezia, e i dettagli sull'operazione.

Al Festival di Venezia 2023 che si è concluso pochi giorni fa Wes Anderson ha ricevuto il Glory to the Filmmaker Award, ed è stato accolto con il solito entusiasmo da parte dei suoi tanti fan in occasione della masterclass che ha tenuto. Al Lido però Anderson non era arrivato a mani vuote: con sé per il piacere del pubblico e degli addetti ai lavori ha portato il suo nuovo La meravigliosa storia di Henry Sugar, un mediometraggio (o, se preferite, di un corto un po’ lungo: 37 minuti) basato sull’omonimo racconto di Roald Dahl che sarà disponibile in streaming su Netflix dal 27 settembre e di cui vi mostriamo qui di seguito il primo trailer italiano ufficiale. E c’è da dire che, complice la misura ridotta, questa volta Anderson trova quella perfetta aderenza tra forma e contenuto che forse aveva mancato nei suoi ultimi lungometraggi e che lo aveva esposto all’accusa di eccessivo manierismo.

La meravigliosa storia di Henry Sugar è il primo di quattro lavori nati dalla collaborazione tra Anderson (grande fan di Dahl, da cui aveva tratto il suo Fantastic Mr. Fox) e Netflix all’indomani dell’acquisizione della Roald Dahl Story Company da parte del colosso dello streaming. Il racconto è contenuto nella raccolta “Un gioco da ragazzi e altre storie”, che nelle mani di Anderson è diventato un divertentissimo gioco di scatole cinesi nelle quali si narrano le vicende di un uomo molto ricco e molto annoiato che s’imbatte nella storia di un uomo in grado di vedere senza usare gli occhi, e che decide di cercare di acquisire la stessa abilità per poi sfruttarla nel gioco d’azzardo.

Nel cast di La meravigliosa storia di Henry Sugar ci sono Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Benedict Cumberbatch, Dev Patel e Richard Ayoade.

Ecco il trailer italiano ufficiale:





Oltre a La meravigliosa storia di Henry Sugar, Wes Anderson ha realizzato altri tre cortometraggi (questi tutti di durata di poco superiore ai 15 minuti) che arriveranno in streaming su Netflix di seguito al primo, il 28, 29 e 30 di settembre.

Si tratta di The Swan, storia di un ragazzo minuto e brillante preso di mira da due bulli energumeni (nel cast Rupert Friend, Ralph Fiennes e Asa Jennings); The Ratcatcher, storia un derattizzatore interpretata da Richard Ayoade, Ralph Fiennes e Rupert Friend; e Poison, storia di un uomo che scopre un serpente velenoso addormentato nel suo letto, con Dev Patel, Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes e Ben Kingsley.