La Mano sulla Culla: il trailer ufficiale del thriller con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe
News Cinema

La Mano sulla Culla: il trailer ufficiale del thriller con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe

Federico Gironi

Debutta in Italia il 19 novembre su Disney+ il remake del sottovalutatissimo thriller del 1992 di Curtis Hanson. Ecco trailer e trama di La Mano sulla Culla, con Mary Elizabeth Winstead & Maika Monroe.

La Mano sulla Culla: il trailer ufficiale del thriller con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe

Celebre soprattutto per L.A. Confidential, o per i successivi Wonder Boys e 8 Mile, Curtis Hanson - che oramai ci ha lasciati quasi dieci anni fa - era divenuto piuttosto celebre in tutto il mondo quando, nel 1992, diresse un thriller che poi per qualche motivo è stato dimenticato e sottovalutato. Si intitolava La mano sulla culla... è la mano che governa il mondo e raccontava la storia di una donna (interpretata da Rebecca De Mornay) che, convinta sia in qualche modo responsabile del suicidio del marito, si fa assumere da una sua coetanea (Annabella Sciorra) come bambinaia, iniziando così dall'interno un'opera di inquietante distruzione di quella famiglia: traviando i bambini, seminando sospetti e malignità, con la segreta intenzione di fuggire via coi figli dei suoi datori di lavoro. La mano sulla culla, tanto per confermare la mia tesi, non è al momento disponibile su alcuna piattaforma streaming italiana, ma dal 19 novembre su Disney+ sarà possibile vedere il suo nuovissimo remake, dal (quasi) medesimo titolo: La Mano sulla Culla.
A dirigere il film, a partire da un copione di Micah Bloomberg che rielaborato quello del '92 di Amanda Silver, è stata la regista messicana Michelle Garza Cervera, quella che ha fatto scalpore pochi anni fa con un horror tutto al femminile che si intitola Huesera: The Bone Woman. A prendere il posto di Rebecca De Mornay e Annabella Sciorra ci sono, rispettivamente, Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead, che vedete qui di seguito all'opera nel primo trailer ufficiale italiano di La Mano sulla Culla.

Federico Gironi
