Huesera: The Bone Woman, ecco l'inquietante trailer dell'acclamato film horror messicano

Presentato e premiato al Tribeca Film Festival, al Sitges e in altri importanti festival internazionali, questo film diretto dall'esordiente Michelle Garza Cervera è un horror che riflette sulla maternità, e debutterà in VOD negli USA in febbraio.

Ha avuto la sua prima mondiale al Tribeca, dove è stato presentato nella sezione di Mezzanotte e ha vinto il premio come miglior nuovo regista di film di finzione (Best New Narrative Director) e il Nora Ephron Award per la miglior sceneggiatura. Subito dopo, al Sitges, ha vinto il Blood Window Award come miglior film e il Citizen Kane Award per la miglior rivelazione tra i registi. E poi tutto il resto, festival e recensioni mediamente entusiaste (attualmente siamo al 97% di pareri positivi registrati da Rotten Tomatoes su 37 articoli).

Insomma, pare proprio che Huesera: The Bone Woman, opera prima di Michelle Garza Cervera, sia un horror su cui riporre molte speranze.

Il film, che sta per debuttare in sala e il VOD a febbraio negli USA, e che ancora non ha distribuzione in Italia, è un ennesimo film dell'orrore che usa il genere per riflettere sul tema della gravidanza e della maternità, qualcosa che è stato più o meno direttamente il tema principale di film come Rosemary's Baby, Alien, o in tempi più recenti Inside - À l'intérieur, The Babadook e Hereditary.

La storia, che prende spunto da leggende del folklore messicano per declinare temi di grande attualità come appunto la maternità, ma anche il ruolo della donna nella società, l'identità queer e il diritto a decidere per il proprio corpo, è quella di Valeria, una giovane donna incinta che inizia a essere perseguitata da una malvagia entità, e che trova in un gruppo di streghe la sua sola, rischiosa via per la salvezza.

Nel ruolo della protagonista c'è Natalia Solián, mentre a completare il cast ci sono anche Alfonso Dosal, Mayra Batalla, Mercedes Hernández, Aída López e Martha Claudia Moreno.

