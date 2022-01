La Lucasfilm vivrà solo di Star Wars e altri marchi storici, rinunciando ai progetti originali?

News Cinema

Stando a un articolo di The Hollywood Reporter, la Lucasfilm ha deciso definitivamente di concentrarsi solo sui franchise più importanti della sua scuderia come Star Wars, Indiana Jones e Willow, gettando la spugna sulle produzioni originali...

Stando a The Hollywood Reporter, la Lucasfilm ha abbandonato ogni strategia riguardante produzioni originali, e d'ora in poi si dedicherà soltanto alla gestione dei suoi franchise storici, non solo Star Wars e Indiana Jones, ma anche Willow, del quale come sappiamo è in arrivo una serie tv. Con ironia beffarda si potrebbe dire che non sia una novità, ma ci sarebbe stato un episodio specifico che ha innestato la decisione.

La Lucasfilm ripiega su Star Wars, Indiana Jones e Willow, addio a Figli di sangue e ossa

Fondata oltre 50 anni fa da George Lucas, la Lucasfilm è stata la fucina di progetti originali come Star Wars, Indiana Jones, Labyrinth, Willow. Ebbene, stando a voci raccolte da Hollywood Reporter, l'originale di allora è il marchio sicuro di oggi, quindi pare che l'azienda, della quale rimane presidente Kathleen Kennedy, abbia al momento abbandonato ogni progetto che esula da questi franchise.

A stroncare le speranze (già flebili) pare sia stata la cancellazione dell'adattamento del libro "Figli di sangue e ossa" di Tomi Adeyemi, fantasy young adult dalla forte identità africana. Originariamente i diritti cinematografici erano stati comprati dalla Fox: quando poi quest'ultima è stata rilevata dalla Disney, il progetto era passato alla Lucasfilm, per interessamento proprio di Kathleen, ma non se ne è fatto più nulla, così i diritti sono stati rivenduti alla Paramount, che ha messo in cantiere il film.

Forse non c'è davvero più spazio per ricostruire quella fucina di idee, da quando la Lucasfilm è passata alla Disney a fine 2012 e soprattutto il motore primo di quelle idee, appunto George Lucas, non è più della partita. Non stupisce, se si pensa che già trovare spazio per produrre Indiana Jones 5 (in arrivo nell'estate 2023) e la serie di Willow (quest'anno su Disney+) è stato arduo, tra le decine di progetti a tema Star Wars in corso d'opera, in varie fasi di scrittura, preproduzione, riprese o post-produzione, per lo streaming e per le sale. Sequel, spin-off, prodotti dal vero e animati: il lavoro non manca.