Star Wars e la Lucasfilm alla Disney, George Lucas si confida

News Cinema

In un libro dedicato a Star Wars, George Lucas ha raccontato più nel dettaglio i sentimenti che l'hanno portato a vendere l'impero della Lucasfilm.

Mentre Grogu ruba i nostri cuori in The Mandalorian, e allo stesso tempo qualcuno s'intristisce per l'occasione mancata della nuova trilogia cinematografica, George Lucas ha confidato a Paul Duncan, autore del libro "The Star Wars Archives Episodes I-III", i motivi del suo ritiro e della sua cessione dell'intera Lucasfilm alla Disney. L'aveva già fatto in passato, in parte, ma qui articola meglio i concetti e ve ne proponiamo alcuni, da un brano condiviso su Twitter dallo stesso autore del saggio.

Nel 2012 avevo 69 anni, mi domandai: farò questo per il resto della mia vita? Voglio rifare daccapo queste cose? Alla fine ho deciso che avrei cresciuto mia figlia e che mi sarei goduto la vita. Avrei potuto non vendere la Lucasfilm e far gestire la produzione a qualcun altro, ma quello non è un ritiro. Per L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi [diretti da Irwin Kershner e Richard Marquand, ndr] avevo provato a tenermi in disparte, ma non ci riuscivo. Ero lì ogni giorno. Anche se parliamo di miei amici che hanno fatto un ottimo lavoro, non era la stessa cosa senza di me, mi sentivo rimosso, sapevo che non avrebbe funzionato un'altra volta, mi sarei sentito frustrato. [...]

Ho passato la mia vita a creare Star Wars, quarant'anni, e darlo via è stato molto, molto doloroso. Ma era la cosa giusta da fare. Pensavo che avrei avuto qualcosina in più da dire sugli ultimi tre film, perché li avevo già avviati, ma hanno deciso di voler fare un'altra cosa. Le cose non sempre funzionano come vuoi tu, la vita va così.