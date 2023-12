La leggenda Jane Fonda compie 86 anni: celebrniamola con cinque dei suoi iconici film in streaming

News Cinema

Arriva oggi alla veneranda età di 86 anni l’immensa Jane Fonda, simbolo di un modo di intendere l’arte anche come impegno civile e politico. Il suo coinvolgimento nelle vicende degli Stati Uniti soprattutto durante la Guerra del Vietnam l’ha resa un'icona generazionale, sommando questa dimensione a quella artistica di prestigio comunque elevatissimo. Vincitrice di due premi Oscar come miglior attrice per Una squillo per l'ispettore Klute (1971) di Alan J. Pakula e Tornando a casa (1978) di hal Ashby - entrambi incredibilmente non disponibili sulle piattaforme italiane - Jane Fonda possiede una carriera incredibile, che testimonia sia il suo status che una versatilità totale. A dimostrarlo i soliti cinque film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dalla grande Jane Fonda

A piedi nudi nel parco (1967)

Il primo incontro con il compagno di una vita artistica Robert Redford diventa immediatamente un classico della commedia sofisticata e romantica. L’ispirazione arriva dal genio di Neil Simon, alla regia un artigiano di sicuro affidamento come Gene Saks. Il resto lo fa una coppia di attori in stato di grazia, capace di sviluppare fin dalla primissima sequenza un’alchimia unica. A piedi nudi nel parco diventa un enorme successo di pubblico e lancia due attori che scrivono la storia del cinema americano e internazionale in maniera personale e duratura. Un classico per chi ama i buoni sentimenti e le sfide alle convenzioni. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Giulia (1977)

Diretta dal grande cineasta classico Fred Zinnemann, la Fonda nel ruolo della grande scrittrice Lillian Hellman ci regala una prova sofferta ed elegante. Anche perché al suo fianco incontra due grandi compagni di viaggio (entrambi Oscar nel supporting role) Vanessa Redgrave e Jason Robards Jr. nel ruolo di Dashiell Hammett. Giulia si dipana come un melodramma in costume raffinato e sostanzioso, un film che ricorda le vittime dell’Olocausto in maniera pulita e intima. Una curiosità: si tratta del film d’esordio al cinema di Meryl Streep. Disponibile su Disney +.

Arriva un cavaliere libero e selvaggio (1978)

In un decennio di western revisionisti e crepuscolari, Alan J. Pakula dirige uno dei meno ricordati ma senz’ombra di dubbio tra i migliori in assoluto. Accanto alla Fonda ancora Robards Jr. e un intenso James Caan. Arriva un cavaliere libero e selvaggio si sviluppa lento e inarrestabile fino al magnifico, struggente finale. Grande regia e personaggi corposi per un lungometraggio di peso, un dramma delle pianure di enorme impatto emotivo. Nel cast anche un bravissimo Richard Farnsworth. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sindrome cinese (1979)

Grazie al film diretto da James Bridges alla Fonda viene offerta la possibilità di recitare insieme a un altro grande della storia del cinema come Jack Lemmon. I loro duetti in Sindrome cinese ne fanno un film impossibile da dimenticare, un dramma di impegno civile di potenza emotiva e tensione narrativa come oggi non se ne vedono piú. Ottimo a supporto anche un Michael Douglas alle prime esperienze da attore. Lungometraggio appassionante e schietto, che dovrebbe essere visto per capire cosa era a quel tempo il cinema d’impegno. Maestoso Lemmon, Palma d’Oro e candidatura all’Oscar come per la Fonda. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

This is Where I leave You (2014)

Chiudiamo con una commedia dolceamara che davvero non ha ottenuto il successo che meritava. This is Where I Leave You diventa fin dalle prime scene una riflessione sulla perdita e sul ritorno alla vita di sostanza e delicatezza che scuotono nel profondo. Un Jason Bateman come al solito incisivo e sommesso. Un cast di supporto composto da Corey Stoll, Rose Byrne, Kathryn Hahn, Adam Driver, Tina Fey e una Fonda che fa la matriarca in maniera sublime, civettuola e profonda. Ci si commuove, si riflette, si accarezza la vita in tutte le sue sfaccettature malinconiche. Una piccola perla nascosta che merita di essere assolutamente scoperta o riscoperta. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.