La Guerra dei Roses: grandi novità sul remake con Benedict Cumberbatch e Olivia Colman

News Cinema

Il remake de La Guerra dei Roses, che vedrà Benedict Cumberbatch e Olivia Colman nei ruoli che furono di Michael Douglas e Kathleen Turner, ha finalmente una finestra d'uscita. Ecco tutto quello che sappiamo sull'atteso film diretto da Jay Roach.

Il remake di La Guerra dei Roses, annunciato circa un anno fa, vedrà protagonisti due degli attori inglesi più apprezzati in quel di Hollywood. Vale a dire Benedict Cumberbatch, volto di Sherlock e star Marvel, e Olivia Colman, vincitrice del Premio Oscar nel 2019 per il suo ruolo ne La Favorita di Yorgos Lanthimos. Il film, nuova versione del cult del 1989 con Michael Douglas e Kathleen Turner, ha finalmente una data di uscita negli Stati Uniti: uscirà nei cinema a stelle e strisce il ​​29 agosto, tramite Searchlight Pictures.

Attualmente non ci sono notizie circa una distribuzione italiana, ma c'è da scommettere che il remake arriverà anche nel Bel Pase, dove il film diretto e interpretato da Danny DeVito è molto conosciuto e amato. La Guerra dei Roses, classico della commedia grottesca, è l'adattamento del romanzo del 1981 di Warren Adler e racconta la feroce faida coniugale tra Oliver e Barbara. Dopo il divorzio, tra i due inizierà una sfida all'ultimo sangue e senza esclusione di colpi per il controllo della loro preziosa casa e dei beni.

La sinossi ufficiale del film recita: "La vita sembra facile per la coppia perfetta Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch): carriere di successo, un matrimonio amorevole, figli fantastici. Ma sotto la facciata della loro presunta vita ideale, si sta preparando una tempesta: la carriera di Theo precipita, le ambizioni di Ivy decollano e si accende una polveriera di feroce competizione e risentimento nascosto".

Da queste righe si evince che La Guerra dei Roses 2.0 non sarà un remake frame by frame, bensì una rivisitazione aggiornata del classico, rivisto in chiave moderna. I nomi dei coniugi protagonisti sono diversi e anche le dinamiche che condurranno la coppia ad un punto di rottura non ricalcano quelle del film di DeVito. La trama suggerisce che Theo potrebbe avere difficoltà ad accettare che sua moglie abbia più successo di lui in campo professionale. Oppure che lei, troppo presa da se stessa, non riesca a stargli vicino in un momento difficile.

La Guerra dei Roses: trama, cast e data di uscita del remake con Benedict Cumberbatch

Alla regia del remake c'è Jay Roach, già regista di Ti Presento i Miei (2000) e Bombshell - La Voce dello Scandalo (2019). Firma la sceneggiatura l'australiano Tony McNamara, autore del già citato La favorita (2018), di Crudelia (2021) e Povere creature! (2023). Il cast include Andy Samberg, il Premio Oscar Allison Janney, Ncuti Gatwa, Zoë Chao, Kate McKinnon e Jamie Demetriou. Il regista ha prodotto il film, insieme a Michelle Graham, Ed Sinclair e Tom Carver, così come Adam Ackland e Leah Clarke tramite il banner SunnyMarch di Cumberbatch.

Per scoprire se l'operazione è riuscita o meno, non rimane che attendere il prossimo 29 agosto. Una data importante negli Stati Uniti, cinematograficamente parlando. Nello stesso giorno, infatti, usciranno anche The Toxic Avenger e Caught Stealing di Darren Aronofsky.