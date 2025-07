La Giustificazione: il corto WeShort Originals sull'infanzia spezzata da vedere ora su Comingsoon.it

News Cinema

Diretta da Alex Marano, La Giustificazione è un'opera breve sulla leggerezza di un bambino di 11 anni che si infrange nella fragilità problematica dei suoi genitori. Un'opera originale WeShort da vedere subito.

WeShort e Coming Soon uniscono le forze per valorizzare il cinema breve attraverso una nuova sinergia editoriale e distributiva mainstream. L’obiettivo è quello di dare voce alle storie più urgenti e autentiche del nostro tempo, raccontate con il linguaggio potente e immediato del cortometraggio. La Giustificazione, scritto e diretto da Alex Marano, un WeShort Originals che rappresenta l’inizio simbolico di questa collaborazione, nata per portare al pubblico italiano storie che lasciano il segno.

Ambientato nella provincia napoletana dei primi anni ’90, il corto La giustificazione racconta la storia di Mattia, un bambino di 11 anni che vive in un mondo sospeso tra l'innocenza e l'inconsapevolezza dell’infanzia e un instabile e delicato contesto familiare. Le giornate con l’amico Enrico scorrono tra piccoli furti e avventure da marciapiede, un rifugio dalla tensione che aleggia in casa. Il padre di Mattia è assente, preda di una costante frustrazione. La madre è depressa e incapace di riconoscere l’amore del figlio. Un giorno, una bugia raccontata a scuola innesca un effetto domino. Mattia attira così quell’attenzione che desiderava da tempo, ma che si rivela solo un’altra faccia della sua profonda solitudine. Messo a nudo davanti alla sua vulnerabilità, il ragazzo è costretto a gestire emozioni troppo grandi per la sua età. Ed è proprio qui, dove le parole mancano e gli affetti si sfilacciano, che Mattia inizia a intravedere un gesto estremo come via d'uscita.



La giustificazione è un cortometraggio drammatico (17 min) diretto da Alex Marano e da lui scritto insieme a Alessio Forgione. Si tratta di un'opera WeShort Originals prodotta dall'attore Francesco Di Leva e dallo stesso Marano, per la società Terranera Film, e da Adriano Pantaleo, Paolo de Maio e Andrea Leone. Del cast del corto fanno parte Mario Di Leva, Antonio Guerra, Ivana Lotito e Adriano Pantaleo. Presentato in anteprima mondiale all'edizione 2023 del festival Alice nella Città, il corto ha ottenuto premi e menzioni speciali, che ne hanno riconosciuto il valore artistico, in diverse manifestazioni quali Cinemagma, NaNo Film Festival, Premio Fausto Rossano, Premio Carpine Visciano, Premio La chioma di Berenice, Piceno Cinema Festival e Tirana International Film Festival.

La giustificazione: chi è il regista Alex Marano

Alex Marano, nato a Napoli nel 1987, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo frequentando numerosi laboratori teatrali. Inizia così la sua carriera come attore, per poi avvicinarsi alla regia teatrale, mettendo in scena sia grandi classici, da Shakespeare a De Filippo e Marivaux, sia testi inediti. Dal 2013 approda al cinema, dove ha l’opportunità di lavorare con importanti registi italiani come Cristina Comencini, Edoardo De Angelis, Gianni Amelio, Paolo Sorrentino, Mario Martone, tra gli altri. Nel 2020 entra a far parte di Terranera Film, realtà con cui realizza diversi cortometraggi e documentari, ampliando il proprio percorso dietro la macchina da presa. Nel 2023 torna a coltivare la sua passione per la regia in prima persona: scrive, dirige e produce La Giustificazione, il suo primo cortometraggio da autore completo.



Dopo aver stretto importanti partnership per valorizzare il cinema breve di qualità e dimostrarne il ruolo sempre più centrale, WeShort ha deciso da alcuni anni di ampliare il proprio raggio d’azione e occuparsi anche della produzione di cortometraggi. La giustificazione è uno dei titoli prodotti e distribuiti da WeShort.





"La preadolescenza è un’età fragile e potente" spiega Alex Marano, nella foto qui sopra sulla destra, accanto all'operatore di macchina Raffaele Cirielle. "Si cominciano a provare sentimenti adulti, senza avere ancora le parole per nominarli. La giustificazione nasce da lì: da quel momento in cui la sensibilità può diventare un ostacolo, e l’appartenenza una prova da superare. Cosa siamo disposti a sacrificare, pur di sentirci accettati?”

