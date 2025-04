La Gazza Ladra, passioni e vizi a Marsiglia: una clip in anteprima esclusiva del film di Robert Guédiguian

News Cinema

Sul filo dell'ironia e dell'amore per la musica Robert Guédiguian torna a raccontare il proletariato della sua Marsiglia con uno sguardo empatico. Ecco una clip in anteprima esclusiva di La Gazza Ladra, al cinema dal 17 aprile con Officine UBU.

Racconta Marsiglia come nessun altro, le sue strade e i suoi abitanti, sempre dal punto di vista di chi lotta per arrivare a fine mese, ma con uno stile spesso stralunato e leggero. Robert Guédiguian lo dimostra anche con La gazza ladra, il suo nuovo film in cui ripropone la sua coppia feticcio costituita dalla musa e moglie, Ariane Ascaride, insieme a Jean-Pierre Darroussin.

In sala dal 17 aprile per Officine UBU, dopo un passaggio alla Festa di Roma, sezione Grand Public, racconta di una donna che accudisce le persone anziane, in un tipico e seducente quartiere di Marsiglia con vista sul mare. La sua situazione economica è difficile, non come in passato, ma la passione per le ostriche, e quella per la musica, che ha colpito anche il nipote, la spinge a qualche piccolo furto, proprio come la gazza dell'opera di Rossini.