La Forma dell'Acqua è la forma dell'amore tra una strana creatura e una principessa senza voce

La forma dell'acqua - The Shape of Water, il nuovo atteso film di Guillermo del Toro, candidato a 13 Premi Oscar 2018, arriverà nei cinema italiani il 14 febbraio prossimo.

Nella favola ambientata in America nel 1962, durante il periodo della Guerra Fredda, in un segreto laboratorio governativo ad alta sicurezza muove i passi Elisa (Sally Hawkins), giovane donna solitaria intrappolata in una vita di isolamento che cambierà quando lei e la sua collega Zelda (Octavia Spencer) verrano a conoscenza di un esperimento classificato come segreto che mette in trappola una strana creatura. Con l'aiuto di un fidato amico (Richard Jenkins), riusciranno a dare vita ad una storia appassionata di riscatto e redenzione.



La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: Il trailer italiano del film - HD

L'intenzione dello scrittore, produttore e regista messicano era quella di scrivere un racconto d'amore che venisse narrato non solo dalla protagonista principale, tra l'altro muta, ma anche dai sensibili personaggi che la accompagnano nel suo percorso di riscatto: "I tre - Elisa, Giles e Zelda - costituiscono un singolo personaggio, come se fossero parti diverse dello stesso cervello - ha spiegato Del Toro -. Tutti e tre sono marginali e invisibili per diversi motivi: uno per la razza, uno per l'orientamento sessuale, uno per la disabilità. Il laboratorio che nasconde la creatura pensa di combattere potenti spie sovietiche, ma in realtà i loro veri nemici sono due donne delle pulizie e un artista gay".



La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: Video backstage 3: La Forma dell'amore - HD

La nostra recensione del film La Forma dell'Acqua