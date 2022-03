La Figlia Oscura: Il trailer ufficiale in italiano del film di Maggie Gyllenhaal candidato a 3 Premi Oscar 2022

News Cinema

La Figlia Oscura, il primo film da regista di Maggie Gyllenhaal, con protagoniste Olivia Colman, Jessie Buckley e Dakota Johnson, arriverà al cinema il 7 aprile prossimo. Ecco il nuovo trailer in italiano del film candidato a tre Premi Oscar 2022.

E' online il trailer ufficiale in italiano di La Figlia Oscura, tratto dall'omonimo romanzo best seller mondiale di Elena Ferrante edito da Edizioni E/O, in uscita al cinema il 7 aprile, grazie a Bim Distribuzione.

Il film, che segna l'esordio da regista dell'attrice Maggie Gyllenhaal, ha già raccolto diversi premi e candidature, a partire dal premio per la migliore sceneggiatura allo scorso Festival di Venezia, dove è stato presentato in anteprima, passando per i recenti Independent Spirit Awards dove ha trionfato come Miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura per arrivare alle tre candidature agli Oscar 2022 nelle categorie Miglior attrice protagonista (Olivia Colman), Miglior attrice non protagonista (Jessie Buckley) e Miglior Sceneggiatura non originale (Maggie Gyllenhaal).



La Figlia Oscura: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La Figlia Oscura: la trama ufficiale e il poster italiano del film

Durante una vacanza al mare da sola, Leda (Olivia Colman) rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre (Dakota Johnson) e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, (e dalla loro chiassosa e minacciosa famiglia allargata), Leda è sopraffatta dai suoi stessi ricordi personali dei sentimenti di terrore, confusione e intensità provati nelle prime fasi della maternità. Un gesto impulsivo sconvolge Leda e la proietta nello strano e sinistro mondo della sua stessa mente, dove è costretta ad affrontare le scelte non convenzionali che ha compiuto quando era una giovane madre e le loro conseguenze.