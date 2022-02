La Figlia Oscura, il film di Maggie Gyllenhaal candidato a 3 Premi Oscar, arriva al cinema il 7 aprile

News Cinema

La Figlia Oscura, tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, segna esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal e uscirà nelle sale italiane il 7 Aprile 2022, distribuito da BIM.

Arriverà nei cinema italiani il 7 aprile 2022, distribuito da BIM, La Figlia Oscura, il film che segna l'esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal. Tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante (edito in Italia da Edizioni e/o) e premio per la miglior sceneggiatura allo scorso Festival di Venezia, dove è stato presentato in anteprima, il film è candidato agli Oscar 2022 per la migliore attrice protagonista, Olivia Colman, la migliore attrice non protagonista, Jessie Buckley, e per la miglior sceneggiatura non originale della stessa Maggie Gyllenhaal.

Nel cast del film, oltre alle due attrice già citate, troviamo Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Ed Harris e Alba Rohrwacher.

La Figlia Oscura: la trama ufficiale, il teaser trailer e il poster ufficiale del film

Durante una vacanza al mare da sola, Leda (Olivia Colman) rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, (e dalla loro chiassosa e minacciosa famiglia allargata), Leda è sopraffatta dai suoi stessi ricordi personali dei sentimenti di terrore, confusione e intensità provati nelle prime fasi della maternità. Un gesto impulsivo sconvolge Leda e la proietta nello strano e sinistro mondo della sua stessa mente, dove è costretta ad affrontare le scelte non convenzionali che ha compiuto quando era una giovane madre e le loro conseguenze. LA FIGLIA OSCURA è il film di esordio nella regia cinematografica di Maggie Gyllenhaal ed è tratto dal romanzo omonimo di Elena Ferrante.