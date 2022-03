La figlia oscura, Elena Ferrante elogia il film di Maggie Gyllenhaal: "Ha dato alla mia storia un nuovo vestito"

News Cinema

Vi presentiamo una clip itn anteprima esclusiva del film La figlia oscura, tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, in uscita nei cinema il 7 aprile con Bim.

Il premio per la Migliore Sceneggiatura alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia e le tre nomination agli Oscar 2022 per la Migliore Sceneggiatura, la Migliore Attrice Protagonista e la Migliore Attrice Non Protagonista sono alcuni dei riconoscimenti che La figlia oscura ha ottenuto a riprova del suo valore artistico. Il lavoro di Maggie Gyllenhaal nell'adattare l'omonimo romanzo e nel dirigerlo, nonostante fosse la sua prima prova da regista, l'ha costretta a fare i conti con tutta la sua sensibilità femminile per adattare e mettere in scena una storia in cui il passato e il presente di una donna entrano in collisione. La Gyllenhaal ha ricevuto la nomination all'Oscar insieme alle sue protagoniste Olivia Colman e Jessie Buckley.

Nel video qui sotto potete vedere una clip in italiano, in esclusiva per Comingsoon.it, de La figlia oscura, in uscita al cinema il 7 aprile.



La figlia oscura: Il commento di Elena Ferrante

Elena Ferrante, di cui com'è noto non conosciamo il volto e si presume che il suo nome sia uno pseudonimo, ha pubblicato La figlia oscura nel 2006. A proposito del film di Maggie Gyllenhaal ha consegnato all'agenzia che la rappresenta queste righe da rendere pubbliche:

A chi ha saputo riconoscere il gran lavoro di Maggie va tutta la mia gratitudine. Lei ha dovuto scucire la veste letteraria che, quasi venti anni fa, ho cucito addosso con grande apprensione a una vicenda che mi pareva difficile da raccontare. Ero preparata, devo dire, all’idea che, di fronte alla materia nuda del racconto - non la gioia, ma il peso della maternità nella vita di una donna, - Maggie si sarebbe spaventata e avrebbe accantonato il progetto. Invece no. Con grande abilità, ha dato alla mia storia un nuovo vestito apposta per il cinema. L’ha disegnato con la sua esperienza, la sua cultura, il suo sentimento. Questo abito che ha reinventato mi è piaciuto moltissimo. Ormai è pienamente suo, le sta benissimo. E sono felice che sia piaciuto anche a voi. Grazie ancora, grazie, grazie.