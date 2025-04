La figlia del bosco: una clip esclusiva dell'horror italiano in arrivo in streaming il 7 aprile

News Cinema

Con una lunga esperienza sui set di numerosi cortometraggi, il 33enne Mattia Riccio esordisce alla regia del film horror La figlia del bosco, cercando di coniugare i tratti distintivi del genere con un messaggio ambientalista.

Sulla scia dei tratti distintivi del genere horror e con, al contempo, uno sguardo ambientalista, arriva in streaming un'opera indipendente di produzione italiana La figlia del bosco. Con la regia e la sceneggiatura firmate da Mattia Riccio, qui all'esordio nel lungometraggio (dopo aver diretto, scritto, montato e prodotto numerosi corti), il film sarà disponibile dal 7 aprile su Prime Video e Tim Vision. La storia raccontata segue un uomo di nome Bruno il quale, al termine di una battuta di caccia in un bosco sconosciuto, perde l’orientamento. Nonostante i suoi sforzi, deve rassegnarsi al fatto di non essere più in grado di ritrovare la via del ritorno. Con il calare della notte, un canto inquietante lo attira verso una casa nascosta tra gli alberi, dando inizio, naturalmente, a un incubo senza via di fuga.

Gli attori che danno vita ai personaggi sono Davide Lo Coco, Giorgia Palmucci, Angela Potenzano e Giulia Malavasi. È proprio quest'ultima che possiamo ascoltare nel ruolo di Miriam, nella clip in esclusiva de La figlia del bosco che potete vedere qui sotto.



La Figlia del Bosco: Una Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

La figlia del bosco: il trailer dei film horror italiano

Prodotto da Vinians Production e distribuito da Minerva Pictures, film mette in scena la natura come se fosse un personaggio con una indole vendicativa nei confronti di chi non la rispetta. Il film si nutre di un immaginario oscuro e visionario, ispirato ai videogiochi dark fantasy, dove l’atmosfera sospesa e carica di mistero accompagna lo spettatore in un viaggio angosciante, soffocante e imprevedibile, lasciando in sospeso la domanda se vi sia una possibilità di salvezza.

Girato tra il Monte Terminillo e Monte Livata, La figlia del bosco rappresenta una sfida produttiva portata avanti da una troupe giovane composta interamente da professionisti under 30. Con budget ridotto e solo due settimane di riprese, il progetto fa di necessità virtù e ambisce a trasformare i limiti produttivi in un punto di forza, cercando un'identità dal forte impatto visivo ed emozionale.