La domenica muoiono più persone, ecco il trailer del film in arrivo al cinema

Debutta nelle sale il 19 giugno con Fandango questo film che è stato presentato nella selezione ACID del Festival di Cannes 2024 e a Bari nel 2025. Ecco trailer e trama di La domenica muoiono più persone.

Il 19 giugno Fandango - che sta tornando a spingere sulla distribuzione - porta nei cinema italiani un piccolo ma interessante film che si intitola La domenica muoiono più persone, di cui di seguito trovate il trailer italiano ufficiale.

Opera seconda dell'attore e regista argentino Iair Said, co-produzione tra Argentina, Italia, Spagna e Svizzera, questa commedia drammatica è stata presentata nel 2024 nella selezione ACID - sezione indipendente del Festival di Cannes - e pochi mesi fa al Festival di Bari. Interpretato dallo stesso Said assieme a Rita Cortese, Juliana Gattas e Antonia Zegers, il film racconta la storia di David, un giovane ebreo della classe media, corpulento e omosessuale, che torna dopo anni trascorsi in Europa a Buenos Aires per prendere parte al funerale dello zio. Nella capitale argentina David riallaccerà - con più di una complicazione i rapporti con sua madre e la sua famiglia - e inizierà a vagando per la città cercando di placare la sua ansia generazionale, imparando a guidare, andando da specialisti più economici che in Europa e cercando di fare sesso con qualsiasi uomo che gli mostri un po' di affetto.

