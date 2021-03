La Disney ha deciso: Black Widow e Crudelia in sala e su Disney+ lo stesso giorno, Luca non uscirà al cinema

News Cinema

Questa volta la Disney ha preso quella che sembra la decisione definitiva sull'uscita di Black Widow, Crudelia e Luca.

Era di pochi giorni fa l'ultimo commento di Bob Chapek sull'atteso film Marvel Black Widow. Il CEO della Disney diceva in sostanza che, nonostante le recenti riaperture nelle popolose New York e Los Angeles con capienza ridotta al 25% e per un totale comunque non superiore a 50 spettatori per sala, la situazione del mercato cinematografico era ancora incerta per potere dare conferme.

"Amiamo l'uscita in sala" diceva Chapek, "ma crediamo allo stesso tempo che non sia l'unico modo per gestire le cose". Il CEO della Disney lasciava intendere che le decisioni sarebbero state prese all'ultimo minuto, in funzione soprattutto del miglioramento dell'emergenza sanitaria e della fiducia del pubblico nei confronti del ritorno al cinema.

A quanto pare, l'ultimo minuto è già arrivato.

La Disney ha confermato l'uscita di Black Widow al cinema e su Disney+ nello stesso giorno, il 9 luglio 2021. Il film del Marvel Cinematic Universe è stato dunque spostato ancora in avanti rispetto al precedente appuntamento in calendario del 7 maggio, collocandosi in quella che ormai sembra essere la data definitiva. Sul servizio streaming il film con Scarlett Johansson arriverà con la stessa modalità attuale di Raya e l'ultimo drago, ovvero con il cosiddetto Accesso Vip pari a 21,99€ per la visione.