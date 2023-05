La Chimera: Alice Rohrwacher presenta al 76° Festival di Cannes il suo film senza ganci

News Cinema

Chiude il terzetto di registi italiani che fanno parte del concorso del Festival di Cannes 2023 Alice Rohrwacher. Il suo film La Chimera è stato presentato alla stampa italiana, che non è rimasta indifferente al suo sguardo unico e al suo cinema, che da sempre è terra di libertà.

Paolo Del Brocco ama paragonare i tre registi italiani del concorso del 76° Festival di Cannes ai giocatori di una squadra di calcio: se Marco Bellocchio è un grande difensore centrale e Nanni Moretti un grande centrocampista, ad Alice Rohrwacher spetta il ruolo del centravanti che fa gol. Forse anche i selezionatori della manifestazione cinematografica francese la pensano come lui, perché La Chimera viene presentata il penultimo giorno del festival, a rimescolare le carte prima del verdetto finale della giuria.

I film di Alice sono molto amati in Francia. La minore delle sorelle Rohrwacher, che torna sulla Croisette a cinque anni di distanza da Lazzaro felice, ha indubbiamente uno sguardo originalissimo e una capacità di leggere la realtà senza mai dimenticare il rapporto fra l'uomo e la natura e il legame fra visibile e invisibile, che hanno sempre la stessa importanza. Ne La Chimera c'è anche qualcosa di fiabesco, insieme a una costante comunicazione fra l'al di qua e l'aldilà. Storia di un gruppo di tombaroli nell’Etruria degli anni '80, il film ha un cast internazionale. Infatti, accanto a Vincenzo Nemolato, Alba Rohrwacher e Isabella Rossellini, ci sono Carol Duarte e soprattutto Josh O' Connor, che ricordiamo come il giovane Carlo D'Inghilterra (ora Re Carlo III) nella serie The Crown.

Alice Rohrwacher incontra la stampa insieme al cast poche ore prima della proiezione ufficiale subito dopo la Montée des Marches. Per prima cosa la regista commenta, con gli occhi che le brillano, la sua presenza al Festival di Cannes: "Sono felicissima ed emozionata di essere qui. È chiaro che, quando si presenta, di fronte a una platea così vasta e internazionale, un'opera che è frutto di tanti anni di lavoro, c'è sempre un momento di sano panico, di gioia e terrore insieme, però sono accompagnata da persone che amo profondamente, è cioè i miei attori. Sono onorata di essere a Cannes insieme a tutti questi maestri: Nanni Moretti, Marco Bellocchio, ma anche Ken Loach e Aki Kaurismaki, registi che hanno alimentato la mia libertà di sguardo e che continuano a farlo".

Poi Alice Rohrwacher, bella, solare e abbronzata, parla dell'idea del film e delle figure dei tombaroli: "Quando ero piccola, nella nostra regione sentivo raccontare di questi maledetti tombaroli che andavano in giro di notte a rubare nelle tombe. La cosa che mi faceva più impressione era non tanto che, attraverso queste attività, non rispettassero la legge del giorno, la legge dei vivi, ma che andassero contro la legge dei morti, la legge della notte, dell'invisibile, e quindi questo loro doppio oltraggio mi ha sempre turbato, e allora mi sono chiesta: 'Com'è possibile che, dopo duemila, tremila anni, degli uomini sentano di avere l'autorità per profanare queste tombe, per entrare, prendere degli oggetti e venderli? Probabilmente è perché non vedono più in quegli oggetti delle cose sacre, si sono staccati dal passato e sono uomini nuovi, e quindi in questo gruppo di persone ho visto anche un desiderio di affermarsi come altro rispetto al passato. Noi non possiamo davvero conoscere il mondo degli Etruschi, possiamo fare delle ipotesi, ma da quello che ci hanno lasciato possiamo immaginare un uomo non protagonista di un sistema ma profondamente legato agli animali, alla natura, eccetera. Nel momento in cui questi legami vengono meno e il filo si spezza, allora l'uomo è solo".

A sentirsi solo, nonostante il gruppo di tombaroli a cui si accompagna, è l'inglese Arthur (Josh O' Connor), che sulle prime sembra il classico eroe romantico che cerca la sua amata, o meglio un amore che ha perso. Questo amore è la sua chimera: "La Chimera" - spiega infatti Alice -"è qualcosa che tutti cerchiamo di raggiungere e non riusciamo mai a raggiungere. Naturalmente, per i tombaroli è il maledetto bisogno di ricchezza che affligge l'umanità, e mi sembrava interessante mettere all'interno del gruppo dei tombaroli, che nella loro giocosità sono maschi che devono fare i maschi, un animo sensibile per cui il rapporto fra il sopra e il sotto ha un altro significato".

"Arthur" - continua Alice Rohrwacher, che ha il raro dono di essere un'affabulatrice - "è il personaggio nostalgico per eccellenza, che pensa e ripensa al passato, e quando ho immaginato questo film, ho voluto guardare al passato in una maniera comunque viva, non celebrativa. Ho sentito anche di dover dare un po’ di speranza, e la speranza credo sia nella costruzione del mondo che fa il personaggio di Italia (Carol Duarte), che esprime un'attitudine femminile che non consiste nel riappropriarsi delle cose ma nel dare loro una nuova vita. Quanto a me, non credo di essere una persona nostalgica. Sono anzi molto curiosa del futuro e soprattutto felice di stare nel presente"

Anche se vengono da paesi e contesti diversi, e anche se alcuni hanno una lunghissima esperienza alle spalle mentre altri hanno cominciato da poco, gli interpreti de La Chimera sono stati capaci di armonizzare i loro stili di recitazione e di metterli al servizio del racconto. Alice, a fine incontro stampa, spiega la sua scelta di un gruppo di lavoro così variegato: "Volevo fare un film libero. Credo che in questo momento in cui ci sono le piattaforme con le loro catene narrative, il cinema debba soprattutto liberare. Il cinema non deve 'fare il gancio' - quando scrivi una serie ti dicono: 'Non vedo il gancio'. Il cinema non ha ganci, è sganciato, e quindi, in questa incredibile libertà che è ancora la terra del cinema, ho immaginato una storia profondamente locale che aveva però bisogno dello sguardo dello straniero. L'Italia è per eccellenza la terra degli stranieri, e attraverso un protagonista straniero ho voluto rendere omaggio a ciò che è stato il Grand Tour, cioè la fascinazione degli uomini del Nord per il Mediterraneo e le per le sue antichità".

Dopo 40 minuti di conferenza stampa, usciamo dal favoloso mondo di Alice Rohrwacher, che non è meno interessante e poetico del paese delle Meraviglie attraversato dalla Alice di Lewis Carroll. La regista, parlando con chiarezza dei temi de La Chimera, ci ha dato la chiave per entrare in questo suo universo, e chissà che, tornando a riveder le stelle una volta uscita dai sotterranei dei suoi tombaroli, non si trovi di fronte la Palma d'Oro.