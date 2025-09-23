La Casa delle Bambole di Gabby - Il film, in anteprima esclusiva una lunga clip animata con una canzone in italiano
La Casa delle Bambole di Gabby - Il film porta al cinema la serie Netflix giunta all'undicesima stagione: una storia tutta per il grande schermo, della quale vi presentiamo in anteprima esclusiva una lunga clip in italiano, con un'allegra canzone. Il film sarà nei cinema da giovedì 25 settembre con Universal Pictures.
Per i più piccoli che seguono la serie La casa delle bambole di Gabby su Netflix, il prossimo appuntamento è al cinema: dal 25 settembre sarà infatti in sala La casa delle bambole di Gabby - Il film, che la DreamWorks Animation ha concepito in tecnica mista: Gabby è una ragazzina in carne e ossa, che come la sua controparte animata può magicamente rimpicciolirsi e vivere tante avventure con le sue piccole bambole. La clip in italiano in esclusiva che vi mostriamo si ambienta però già nel mondo magico, dove Gabby è coinvolta in un variopinto numero musicale.
La casa delle bambole di Gabby - Il Film, al cinema la popolare serie Cartoonito / Netflix
Prodotta dalla DreamWorks Animation Television per Netflix, La casa delle bambole di Gabby, ideata da Traci Paige Johnson e Jennifer Twomey, è diventata molto popolare presso la fascia d'età prescolare. Al di là dello streaming e delle sue undici (!) stagioni partite nel 2021, il franchise si allarga ora al cinema con La casa della bambole di Gabby - Il Film, diretto da Ryan Crego, già autore per Netflix del film Arlo il giovane alligatore. In questo caso Gabby e le sue piccole amiche arrivano invece al cinema, dove la protagonista è interpretata in carne e ossa dalla stessa Laila Lockhart Kraner che la doppia da sempre in originale, almeno nella cornice dal vivo, finché la magia non le permette di trascorrere del tempo e affrontare avventure nella "dollhouse". Prevista la partecipazione delle beniamine della serie, come Pandy Panda, Birbagatto, Dolcetto, Baby Scatola e tante altre. La storia prevede che Gabby, in visita presso Cat Francisco (sì, letterale) con sua nonna Gigi (Gloria Estefan), perda la Casa delle Bambole, che finisce nelle grinfie della collezionista Vera, portata sullo schermo da una spiritata Kristen Wiig. Il lungometraggio è scritto da Crego con Melanie Wilson LaBracio e Adam Wilson, specialisti delle serie indirizzate all'infanzia (citiamo Toby e Teri - Gli investigatorsi).