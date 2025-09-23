La Casa delle Bambole di Gabby - Il film, in anteprima esclusiva una lunga clip animata con una canzone in italiano

News Cinema

La Casa delle Bambole di Gabby - Il film porta al cinema la serie Netflix giunta all'undicesima stagione: una storia tutta per il grande schermo, della quale vi presentiamo in anteprima esclusiva una lunga clip in italiano, con un'allegra canzone. Il film sarà nei cinema da giovedì 25 settembre con Universal Pictures.

Per i più piccoli che seguono la serie La casa delle bambole di Gabby su Netflix, il prossimo appuntamento è al cinema: dal 25 settembre sarà infatti in sala La casa delle bambole di Gabby - Il film, che la DreamWorks Animation ha concepito in tecnica mista: Gabby è una ragazzina in carne e ossa, che come la sua controparte animata può magicamente rimpicciolirsi e vivere tante avventure con le sue piccole bambole. La clip in italiano in esclusiva che vi mostriamo si ambienta però già nel mondo magico, dove Gabby è coinvolta in un variopinto numero musicale.



