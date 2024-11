La banda di Don Chisciotte, presentiamo il film animato per i più piccoli con due clip in italiano!

News Cinema

La banda di Don Chisciotte - Missione mulini a vento è un film di animazione spagnolo, dove si rilegge il mito di Cervantes attraverso le peripezie di un discendente del celebre personaggio, un ragazzino dotato di una grande immaginazione. Vi presentiamo due scene in italiano.

Dal 14 novembre è al cinema, distribuito da Adler Entertainment, il film di animazione spagnolo La banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento, uno scatenato racconto su un ragazzino dotato di fervida immaginazione... e imparentato alla lontanissima col mito ideato da Miguel de Cervantes in "Don Chisciotte della Mancia", all'inizio del 1600. Questa storia però è molto contemporanea, anche se naturalmente gli iconici mulini a vento non possono mancare... e non manca nemmeno un "Sancho Panza". Guardiamo il trailer!



La Banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film d'animazione - HD

La banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento, due scene in italiano del lungometraggio animato

Il protagonista di La banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento è Alfonso, un ragazzino che vive nella regione della Mancha, la stessa del suo avo Don Chisciotte: esattamente come accadeva a quest'ultimo, Alfonso è considerato una palla al piede della comunità, immerso in un suo mondo di fantasia, tanto che con l'immaginazione trasforma i mulini a vento in enormi orchi... e vede sempre accanto a sé degli amici immaginari, tre muti conigli, dei veri clown. Alfonso non è esattamente innocuo, perché la sua esuberanza causa guai non di poco conto... Guardate che ciclone diventa in questa clip!



La Banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento: Una Clip Ufficiale in Italiano del Film d'animazione - HD

La vita di Alfonso sta però per cambiare. Quando il ricco affarista Carrasco vuole mettere le mani sulla regione, inizia a comprare le case di tutti, approfittando delle frequenti tempeste che stanno terrorizzando la popolazione. Il problema è che partirà anche Pancho, il suo migliore amico: è il discendente di Sancho Panza, riluttante servitore di Don Chisciotte, tanto che Pancho per vergogna non rivela a nessuno la sua amicizia con Alfonso. I due non vogliono separarsi: quel che è peggio, Alfonso ha scoperto che è Carrasco a comandare i violenti temporali, e vorrebbe smascherarlo. Gli credono solo Pancho e una nuova amica, la bella orfana Victoria, che fa evidentemente battere il cuore di Alfonso... e che sa rivelarsi una risorsa preziosa quando gli uomini di Carrasco capiscono che il ragazzino è una seria minaccia. Uno degli inseguimenti più spettacolari del film è causato proprio da lei! Guardate l'inizio della scena...



La Banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento: Una Clip Ufficiale in Italiano del Film d'animazione - HD

La banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento, diretto e in parte scritto da Gonzalo Gutierrez, si avvale di una ricca e dinamica animazione, in un racconto molto frenetico concepito per bambini e bambine: senza spaventi e reali minacce, ma con tanta allegra buffoneria. E ci sono soprattutto tre personaggi in cui immedesimarsi, su misura dei più piccoli in quest'epoca: un ragazzino fantasioso che non vuole essere preso in giro (Alfonso), un altro inventivo che sa guardare oltre la cattiveria degli altri (Pancho) e una ragazzina che non accetta un bacio se non quando è lei a dare il via libera (Victoria)!