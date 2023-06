La 13ª edizione del Figari International Short Film Market: il programma del mercato

News Cinema

Ritorna tra poco più di una decina di giorni la storica manifestazione cinematografica che anche quest’anno vedrà oltre 40 titoli in gara provenienti da 26 Paesi. È possibile acquistare un accredito fino al 18 giugno.

Allo scorso Festival di Cannes, il direttore artistico Matteo Pianezzi, accompagnato dagli altri due organizzatori, Francesca Vargiu e Mauro Addis, ha annunciato il programma del Figari International Short Film Fest che quest’anno animerà l’estate di Golfo Aranci dal 26 giugno al 1° luglio.

La prima parte della settimana sarà caratterizzata oltre che dal concorso di cortometraggi, dalla consegna dei premi speciali per i quali c’è grande attesa. Uno su tutti il Premio Beatrice Bracco, dedicato ai migliori giovani interpreti nazionali, che negli anni ha visto la presenza di attori del calibro di Alessandro Borghi, Tea Falco, Linda Caridi e Salvatore Esposito, e che anche quest’anno vedrà protagonista nomi di primo piano della scena filmica nazionale. Il Premio Guglielmo Marconi sarà invece assegnato a chi, durante l’anno solare, si sarà distinto particolarmente attraverso l’utilizzo del mezzo video come strumento di comunicazione.

Protagonisti del Figari saranno poi soprattutto i 40 titoli in concorso, selezionati fra gli oltre 1.500 pervenuti da tutto il mondo. Una selezione che prevederà delle sessioni di proiezione dal vivo, tutte le sere aperte al pubblico e gratuite, per le cinque sezioni principali, Nazionale, Internazionale, Animazione, Regionale, Scarpette rosse. A giudicare i cortometraggi, come ogni anno, una giuria composta da importanti nomi del panorama cinematografico italiano e straniero. Fra i riconoscimenti più ambiti di quest’anno il Premio Rai Cinema ed il Premio France TV, che consentiranno a due cortometraggi di essere acquistati e poi trasmessi dalle due emittenti.

Dal 29 giugno al 1 luglio si terrà anche la 7ª edizione del Figari International Short Film Market l’evento dedicato ai professionisti dell’industria cinematografica breve che quest’anno vedrà i maggiori player confrontarsi sul futuro del cortometraggio in Italia e sulla sua competitività a livello internazionale. Progetto speciale del mercato sarà anche LOOKING 4, per il quale quattro registi avranno la possibilità di presentare i propri progetti di cortometraggio in fase di sviluppo ad un parterre di produttori nazionali, con la speranza di vedere un domani i propri film prodotti da una delle società coinvolte. Sarà possibile accedere a tutti gli eventi professionali del Festival attraverso un apposito accredito acquistabile sulle pagine del festival fino al 18 giugno.

Figari International Short Film Market: il programma

GIOVEDÌ 29/06

Mattina:

10.00 Presentazione ufficiale “Figari International Short Film Market 2023”

10.15 LOOKING 4 Distribution – presentazione progetti in cerca di distribuzione

11.00 MEET FEST – presentazione Bogoshort

11.30 MASTERCLASS: Animazione, dall’idea all’OSCAR (Joao Gonzales e NAS)

13.30 Cocktail apertura Industry (solo per accreditati)

Pomeriggio:

15:30 PITCH ON THE BEACH: incontri liberi fra professionisti accreditati

VENERDÌ 30/06

Mattina:

10.00 SPECIAL “FRANCE TV”: Linee editoriali e special screening

11.30 LONG STORY SHORT – Incontri B2B fra distributori, festival e buyers internazionali (solo

per ospiti selezionati)

11.30 Proiezioni: CIRCUITO INTERNAZIONALE “FESTINET”

Pomeriggio:

15:30 PITCH ON THE BEACH: incontri liberi fra professionisti accreditati

SABATO 01/07

Mattina:

10.00 LOOKING 4 Producer and Co-Producer – Pitch pubblico progetti selezionati

11.30 LOOKING 4 Producer and Co-Producer – Incontri B2B fra registi e produttori (solo per

accreditati)

13.30 Cocktail chiusura Industry (solo con accredito)

Pomeriggio:

15:30 PITCH ON THE BEACH: incontri liberi fra professionisti accreditati

Si prospetta dunque un’altra grande edizione per un Festival che grazie al Comune di Golfo Aranci, Ministero della Cultura, alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Fondazione Sardegna Film Commission e alla Fondazione di Sardegna, oltre ai numerosi sponsor e partner, anche quest’anno regalerà la possibilità a pubblico e addetti ai lavori di poter vivere la magia del cinema.