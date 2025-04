L'Ultimo Spettacolo: la liberazione degli animali del circo Martin in un doc targato LAV. Parla il regista Andrea Morabito

News Cinema

Ancora nelle nostre sale come film evento, L’Ultimo Spettacolo è il racconto in forma di documentario della liberazione, da parte della LAV, dei 20 animali del circo Martin. Abbiamo incontrato il regista Andrea Morabito.

Una leonessa senza artigli che dorme sull'asfalto, un elefante che ruota la testa in segno di protesta e sconforto, un orso con la museruola, un ippopotamo con la pelle rovinata e un cavallo bianco denutrito sono spettacoli che non vorremmo mai vedere, o meglio che non vorremmo vedere mai più, perché il documentario prodotto dalla LAV L'Ultimo Spettacolo ci ha dato un pugno nello stomaco con queste ed altre immagini che parlano di una mancanza di rispetto verso gli animali e un tentativo più o meno consapevole di ridicolizzarli e asservirli ai propri scopi, primo fra tutti guadagno economico. E tuttavia il film, che sarà nelle nostre sale fino a tutta la giornata di domani, ci racconta una bella storia, che narra della più grande liberazione di animali da un circo. Per anni i volontari e gli attivisti della LAV hanno lottato contro il circo Martin, uno dei più famosi della Sardegna. Tutto comincia nel 2010, quando Roberto Corona, volontario della LAV di Cagliari, rimane scioccato da come gli animali vengono trattati ed esibiti negli spettacoli del circo. Così, insieme ad altri attivisti, decide di infiltrarsi nel circo e filmare tutto. La LAV prende in carico il caso e inizia la sua battaglia, che si conclude con la condanna in via definitiva in Cassazione di Eusanio Martino e Adam Caroli, proprietari del circo. Ovviamente lo sforzo dell’associazione animalista e antispecista è stato grande, ma l’impegno ha dato i suoi frutti e gli animali sono stati tratti in salvo. Molti di loro, per fortuna, hanno recuperato completamente.

L'Ultimo Spettacolo porta la firma di Andrea Morabito, giornalista e regista che volentieri abbiamo incontrato questa mattina e che ci ha raccontato innanzitutto del suo incontro con la LAV e di come sia nato il docufilm distribuito da Mescalito Film: "La mia storia con la LAV comincia nel 2020, quando ho iniziato a collaborare con l'associazione come reporter. Era appena scoppiato il Covid e io mi occupavo di documentare le varie attività della LAV, tra cui la gestione degli animali di Animanatura Wild Sanctuary, che è il centro dove al momento vivono gli animali del film. Proprio nel periodo del Covid ho avuto la possibilità di andarli a conoscere e, per 4, 5 anni, sono tornato ciclicamente in quel posto, li ho filmati, li ho fotografati, e nel frattempo mi sono anche appassionato a questa vicenda giudiziaria. Dopo aver raccolto materiali e interviste, ci siamo detti: 'Utilizziamo questa storia per narrare qualcosa che possa effettivamente cambiare le cose per tutti gli altri animali. Così, l'anno scorso è nata l'idea de L'ultimo spettacolo, che effettivamente si è concretizzata quest'anno".

In moltissimi paesi del mondo è proibito utilizzare gli animali nei circhi. Per quale motivo in Italia stiamo ancora aspettando l'approvazione del decreto attuativo che libererà finalmente gli animali dalla tortura di essere addomesticati e incatenati per divertire la gente?

L'Italia ha una tradizione circense molto forte, molto sentita, e infatti ci sono dei nomi famosi a livello internazionale, quindi sicuramente c'è una forza in più nel cercare di resistere e soprattutto di mantenere quella che viene chiamata tradizione. Detto questo, le tradizioni possono essere anche messe in discussione, riviste. Vanno fatte evolvere, insomma, e in questo senso speriamo che l'Italia si possa allineare agli altri paesi e che questa nostra usanza possa trasformarsi in qualcosa di estremamente positivo, con i grossi nomi che vengono apprezzati anche all'estero per le loro abilità creative e i loro spettacoli senza animali.

Quando nel documentario ti soffermi su questo aspetto, non ti lanci in arringhe o in implacabili j'accuse…

Innanzitutto non abbiamo voluto usare un linguaggio violentemente accusatorio o che comunque sottintendesse un giudizio tranchant. Il circo cerca di mantenere la tradizione dell'essere umano che riesce a piegare la natura al suo volere, cosa che ci fa apparire forti, perché poi l'addestramento e lo spettacolo ci mostrano come il domatore e l'addestratore siano capaci di asservire alla propria volontà un essere vivente più forte. È come se dicessero al pubblico: "Guardate cosa siamo in grado di fare". Succede lo stesso nella corrida, in cui il torero assume un atteggiamento trionfante quando riesce a uccidere il toro. Tornando al linguaggio del film, sicuramente vuol essere in parte scientifico, e questo è il motivo per cui abbiamo coinvolto anche l'etologa Chiara Grasso e ovviamente il dottor Enrico Moriconi, che è stato protagonista della vicenda del Circo Martin. Moriconi è un eccellente veterinario e quindi ha le competenze necessarie per poterci dare un parere obiettivo.

In una scena del film vediamo un'addestratrice che coccola i suoi animali, mi chiedo se i circensi, che dicono di volere bene ai loro animali, si rendano conto di quanto male in realtà facciano loro…

Credo sia un tema molto complesso perché riguarda i sentimenti e le intenzioni delle persone, e si potrebbero dire tante cose. Nel film ci domandiamo effettivamente il motivo per cui i proprietari dei circhi non si rendano conto o non si vogliano rendere conto del fatto che l'animale non sta bene. Si può rispondere che per molti di loro gli animali sono dei semplici strumenti di lavoro, che quindi li fanno guadagnare. Oppure si può pensare che siano nati in un contesto in cui gli animali sono sempre stati trattati così, e quindi sono abituati a vederli in quelle condizioni. Dunque può esserci un ventaglio di sfumature che vanno dall'essere in buona fede all'essere in cattiva fede. Ciò che però mi sembra importante e che cerchiamo di trasmettere attraverso il film è che il mestiere della LAV in realtà non è tanto concentrarsi su una questione di amore e affezione, quanto sul rispetto dell'etologia. Quindi è necessario andare al di là dei propri sentimenti e cercare di conoscere meglio l'animale, di capire quali siano i suoi bisogni reali e di trovare una soluzione in modo che quell'animale possa cambiare stile di vita. Insomma occorre mettersi in discussione anche da questo punto di vista e sicuramente come singoli, anche perché il film è indirizzato un pubblico che magari frequenta o ha frequentato il circo e che forse potrà riflettere o cambiare prospettiva.

Dopo anni di maltrattamenti, animali come quelli del circo Martin possono riprendersi, tornare a stare bene?

Le tempistiche di recupero dipendono da tanti fattori, innanzitutto lo stato di salute dell’'animale: è chiaro che più l'animale è fisicamente e psicologicamente provato e più servirà un recupero intenso. Di sicuro si riescono a cambiare le cose, anche se magari alcuni segni possono restare per sempre, perché ormai si sono indelebilmente impressi nella psicologia dell'animale. Ci sono stati casi di animali che per anni hanno fatto all'interno di spazi ampi il percorso che facevano dentro la gabbia. Avevano la possibilità di uscire fuori, ma nella loro testa lo spazio in cui dovevano muoversi era angusto: quell'andare avanti e indietro era ciò che dovevano fare per scaricare lo stress. Normalmente atteggiamenti simili si cancellano. Chiaramente ognuno ha i propri tempi e dipende dalla metodologia utilizzata.

Durante la lunga battaglia contro il circo Martin la LAV ha mai perso le speranze?

In realtà no. Sicuramente ci sono stati momenti di grande sconforto, ad esempio quando sono arrivate le istanze di dissequestro e si sono perse le tracce dell'elefantessa, oppure quando non siamo riusciti a portare avanti il salvataggio della tigre e dell'orsa. Sono state sicuramente delle sconfitte per le persone della LAV che all'epoca hanno lottato per questa causa. Di sicuro lo sconforto non è un atteggiamento che appartiene alla LAV, nel senso che in questa battaglia, così come in altre tutt'ora in corso, c'è una componente che mi viene da chiamate tigna, che fa sì che, fino a quando non si raggiunge l'obiettivo, non si molla per nessuna ragione.

Pur essendo un documentario, L'ultimo spettacolo ha qualcosa del thriller. Come mai avete scelto questa modalità di racconto?

Diciamo che è stato abbastanza naturale, nel senso che parliamo di fatti che sono accaduti veramente: gli inseguimenti, la tensione dell'essere scoperti, le aggressioni. Credo che il cinema abbia la possibilità di dare valore e trasmettere realmente ciò che abbiamo vissuto in quel momento. Abbiamo scritto e montato un film con l'obiettivo primario di far emozionare, quindi il linguaggio del thriller ci sembrava potesse creare un giusto equilibrio fra la parte empatica ed emotiva della vita degli animali e la tensione di un caso giudiziario durato dieci anni.

Cosa pensi degli zoo?

Dovremmo dedicare un film solo agli zoo. Lo zoo è un luogo dove, in una forma diversa, vengono esibiti gli animali, un posto che mette in mostra nel centro delle città ciò che dovrebbe essere altrove. Sicuramente mancano l’addestramento e lo spettacolo, però alla fine la LAV si batte affinché gli animali vivano nel loro habitat naturale e affinché le persone, pensando per esempio al leone, non lo associno più allo zoo e al circo ma alla savana. Bisogna ascoltare le necessità degli animali e bisogna considerarle tutte, e quindi occorre soffermarsi non soltanto sul fatto che lo spazio ridotto non è adeguato a un animale che percorre chilometri e chilometri, ma anche sul fatto che quei chilometri li percorre in un ambiente freddo e perfino ostile.

Quanto sei orgoglioso di aver fatto il primo film prodotto dalla LAV? Avete già ottenuto una buona risposta da parte del pubblico?

Sono molto orgoglioso, intanto perché sono contentissimo che la LAV abbia deciso di dedicarsi alla produzione cinematografica e di utilizzare il linguaggio del cinema come un linguaggio di cambiamento politico. È la dimostrazione che la LAV è sempre capace di superare un po’ sé stessa nelle idee e nelle azioni. Abbiamo fatto 2 anteprime, una a Milano e una a Roma, tutte sold out, con una risposta del pubblico veramente entusiasta e commossa. Da ieri, 7 aprile, il film è nelle sale e ieri sera sono stato a Torino a presentarlo insieme ad alcuni dei protagonisti. Quando vedi le persone felici, provi una grande soddisfazione e speri che questa storia possa arrivare alle orecchie di chi poi dovrà prendere le decisioni politiche per gli animali dei circhi.