L'ultima notte di Amore, il poliziesco raccontato da Pierfrancesco Favino e Andrea Di Stefano

Si è affacciato nelle sale con un risultato confortante il poliziesco L'ultima notte di Amore. Una Milano inusuale in un film costruito su una tensione sofisticata. Ce ne hanno parlato in questa video intervista il protagonista Pierfrancesco Favino e il regista Andrea Di Stefano.

Un lavoro accurato, quello per rendere al meglio la tensione di un poliziesco ambientato in buona parte di notte, lungo la tangenziale milanese. Girato in pellicola, capace di costruire un ritmo che ci riporta a nobili padri del genere, dal cinema alla narrativa, L'ultima notte di Amore è il terzo film da regista, il primo italiano, per Andrea Di Stefano. La storia di come le ultime ore prima della pensione cambieranno completamente la vita e l'immacolato stato di servizio di un poliziotto amato, di nome e di fatto.

Presentato con applausi in chiusura dello scorso Festival di Berlino, L'ultima notte di Amore è uscito con buoni risultati nelle sale per Vision Distribution. Ce lo raccontano il protagonista assoluto, Pierfrancesco Favino, insieme al regista e sceneggiatore, Andrea Di Stefano.