L'ordine del tempo: il trailer del film di Liliana Cavani in concorso a Venezia

La grande regista Liliana Cavani torna al cinema raccontando una notte da fine del mondo nel film L'ordine del tempo, in concorso al festival di Venezia e al cinema dal 31 agosto. Ecco il trailer.

Liliana Cavani è una delle più famose e premiate registe italiane. A 90 incredibili anni è tornata dietro la macchina da presa per dirigere l'atteso L'ordine del tempo, che sarà presentato in concorso al festival di Venezia e uscirà in contemporanea nei cinema italiani il 31 agosto con Vision Distribution. La storia del film, di cui vi diremo dopo assieme ai nomi importanti chiamati ad interpretarla, è liberamente ispirata al libro omonimo di Carlo Rovelli pubblicato da Adelphi. Ma prima vediamo il trailer.



L'Ordine del Tempo: Il Trailer Ufficiale del Film di Liliana Cavani, con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini e Edoardo Leo - HD

L'ordine del tempo: il cast e la trama

A interpretare questa storia così particolare Liliana Cavani ha chiamato un cast di sicuro richiamo, composto da Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria, con la partecipazione di Angela Molina. Questa la trama: "E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d'estate che cambierà le loro vite".